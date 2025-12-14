Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατηγόρησε την αυστραλιανή κυβέρνηση ότι «έριξε λάδι στη φωτιά του αντισημιτισμού» μετά τη φονική ένοπλη επίθεση σε εορταστική εκδήλωση της εβραϊκής γιορτής Χάνουκα στη διάσημη παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ στην Αυστραλία, που άφησε τουλάχιστον 11 νεκρούς.

«Πριν τρεις μήνες, έγραψα στον Αυστραλό πρωθυπουργό για να του πω ότι η πολιτική σας ρίχνει λάδι στη φωτιά του αντισημιτισμού», δήλωσε ο Νετανιάχου, αναφερόμενος σε μια επιστολή που έστειλε στον Αυστραλό πρωθυπουργό Άντονι Αλμπανέζι τον Αύγουστο, αφότου η Καμπέρα ανακοίνωσε την απόφασή της να αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος.

«Έγραψα: "Το κάλεσμά σας για ένα παλαιστινιακό κράτος ρίχνει λάδι στη φωτιά του αντισημιτισμού. Ανταμείβει τους τρομοκράτες της Χαμάς. Ενθαρρύνει όσους απειλούν τους Αυστραλούς Εβραίους και ενθαρρύνει το μίσος κατά των Εβραίων που τώρα παραμονεύει στους δρόμους σας"», τόνισε ο Νετανιάχου.

Ο Αλμπανέζι δήλωσε στις 11 Αυγούστου ότι η Αυστραλία θα αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο, μια κίνηση που ακολούθησε παρόμοιες ανακοινώσεις από τη Γαλλία, τη Βρετανία και τον Καναδά.

«Ο αντισημιτισμός είναι ένας καρκίνος που εξαπλώνεται όταν οι ηγέτες παραμένουν σιωπηλοί και δεν ενεργούν», τόνισε σήμερα ο Νετανιάχου σε ομιλία του σε εκδήλωση στο νότιο Ισραήλ, που μεταδόθηκε τηλεοπτικά.

Χαρακτήρισε την σημερινή επίθεση μια «εν ψυχρώ δολοφονία». Κατηγόρησε την κυβέρνηση του Αλμπανέζι ότι «δεν κάνει τίποτα για να σταματήσει την εξάπλωση του αντισημιτισμού στην Αυστραλία». «Αφήσατε την ασθένεια να εξαπλωθεί και το αποτέλεσμα είναι οι φρικτές επιθέσεις εναντίον Εβραίων που είδαμε σήμερα», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσογκ ήταν ο πρώτος που αναγνώρισε τον αντισημιτικό χαρακτήρα της σημερινής επίθεσης καταγγέλλοντας «μια σκληρή επίθεση εναντίον εβραίων». «Αυτή τη στιγμή οι αδελφές και οι αδελφοί μας στο Σίδνεϊ δέχθηκαν επίθεση από ελεεινούς τρομοκράτες σε μια πολύ σκληρή επίθεση εναντίον εβραίων που είχαν πάει να ανάψουν το πρώτο κερί για το Χάνουκα στην παραλία Μπόνταϊ», δήλωσε ο Χέρτσογκ στη διάρκεια εκδήλωσης στην Ιερουσαλήμ.

Από την πλευρά του ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ εξέφρασε τον αποτροπιασμό του για την επίθεση. «Αυτά είναι τα αποτελέσματα της αντισημιτικής βίας στους δρόμους της Αυστραλίας τα τελευταία δύο χρόνια, με τις αντισημιτικές και εμπρηστικές εκκλήσεις για “Παγκοσμιοποίηση της Ιντιφάντα” να γίνονται πραγματικότητα σήμερα», τόνισε ο Σάαρ.

Αργότερα, ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ δήλωσε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με την Αυστραλή ομόλογό του, Πένι Ουόνγκ, κατά τη διάρκεια της οποίας εξέφρασε τη «λύπη» του και κάλεσε την αυστραλιανή κυβέρνηση να «λάβει αποφασιστικά μέτρα» κατά του αντισημιτισμού.

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης, Γαϊρ Λάπιντ δήλωσε «τρομοκρατημένος από την αντισημιτική τρομοκρατική επίθεση» στο Σίδνεϊ.

Για τον ακροδεξιό υπουργό Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, «το αίμα των θυμάτων είναι στα χέρια της αυστραλιανής κυβέρνησης, η οποία ανακοίνωσε την αναγνώριση ενός "παλαιστινιακού" κράτους και νομιμοποίησε την τρομοκρατία εναντίον των Εβραίων».

Ο Ρόμπερτ Γκρέγκορι επικεφαλής του Εκτελεστικού Συμβουλίου Εβραίων της Αυστραλίας δήλωσε πως η κυβέρνηση της Αυστραλίας, υπό τον πρωθυπουργό Άντονι Αλμπανέζι, «είχε λάβει επανειλημμένα προειδοποιήσεις, αλλά δεν έλαβε επαρκή μέτρα για να προστατεύσει στην εβραϊκή κοινότητα».



