Η επαναταξινόμηση του ναρκωτικού δεν θα νομιμοποιήσει, ούτε θα αποποινικοποιήσει την κάνναβη, αλλά είναι ένα πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.

Καθώς ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προετοιμάζεται για μια ιστορική χαλάρωση των περιορισμών στη μαριχουάνα, οι Αμερικανοί ίσως αναρωτιούνται τι σημαίνει αυτό για την αγορά και τη χρήση της πιο δημοφιλούς παράνομης ουσίας στη χώρα. Η απάντηση: όχι και πολλά, καθώς δεν θα αρχίσει να εμφανίζεται στα φαρμακεία ή στα καταστήματα αλκοολούχων ποτών. Σύμφωνα με ειδικούς στην κάνναβη, η αλλαγή αναμένεται να έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο στις νόμιμες επιχειρήσεις και στην ιατρική έρευνα, παρά στον μέσο καταναλωτή.

«Σε συμβολικό επίπεδο, υποδηλώνει ότι ίσως η μαριχουάνα δεν είναι τόσο επιβλαβής όσο νόμιζαν οι άνθρωποι. Ίσως να έχει και κάποια οφέλη για την υγεία», δήλωσε ο Ρόμπερτ Μίκος, καθηγητής στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Vanderbilt και ειδικός στο δίκαιο των ναρκωτικών. «Σε πρακτικό επίπεδο, όμως, ο αντίκτυπος είναι αρκετά περιορισμένος».

Τα ναρκωτικά του Πίνακα I, στα οποία περιλαμβάνονται η ηρωίνη και το LSD, θεωρούνται από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση ότι δεν έχουν αποδεκτή ιατρική χρήση και παρουσιάζουν υψηλό δυναμικό κατάχρησης. Η ομοσπονδιακή νομοθεσία απαγορεύει την καλλιέργεια και την κατοχή ουσιών του Πίνακα I, εκτός από εγκεκριμένες ερευνητικές μελέτες.

Ο Τραμπ κινείται προς την επαναταξινόμηση της μαριχουάνας ως ουσίας του Πίνακα III, στον οποίο περιλαμβάνονται συνταγογραφούμενα φάρμακα όπως τα αναβολικά στεροειδή, η κεταμίνη και η τεστοστερόνη, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τα σχέδιά του. Οι ουσίες αυτής της κατηγορίας θεωρείται ότι έχουν ιατρική χρήση και μέτριο έως χαμηλό δυναμικό σωματικής και ψυχολογικής εξάρτησης.

Η κυβέρνηση Μπάιντεν είχε επιδιώξει την επαναταξινόμηση της κάνναβης, με τον γενικό εισαγγελέα Μέρικ Γκάρλαντ να εισηγείται τη μεταβολή το 2023. Ωστόσο, η προσπάθεια «κόλλησε» όταν έφτασε στην Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών (DEA) για αξιολόγηση.

Οι υποστηρικτές της μαριχουάνας λένε ότι η πλήρης νομιμοποίηση είναι το ιδανικό, αλλά η επαναταξινόμηση αποτελεί ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.

«Αν και μια τέτοια κίνηση ενδέχεται να προσφέρει κάποια οφέλη στους ασθενείς, και ιδιαίτερα στους βετεράνους, εξακολουθεί να υπολείπεται κατά πολύ των αλλαγών που απαιτούνται για να μπει η ομοσπονδιακή πολιτική για τη μαριχουάνα στον 21ο αιώνα», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Πολ Άρμεντανο, αναπληρωτής διευθυντής της NORML, οργάνωσης υπεράσπισης της νομιμοποίησης της μαριχουάνας.

Σύμφωνα με τον Άρμεντανο, η κάνναβη θα έπρεπε να αφαιρεθεί πλήρως από τον Νόμο περί Ελεγχόμενων Ουσιών, ώστε οι κυβερνήσεις να μπορούν να τη ρυθμίζουν όπως τον καπνό και το αλκοόλ.

Αντίθετα, η κάνναβη παραμένει παγιδευμένη σε ένα συγκεχυμένο νομικό τοπίο αντικρουόμενων πολιτειακών και ομοσπονδιακών νόμων, καθώς και σε μια πρακτική των αρχών να αγνοούν ορισμένες παραβιάσεις. Η ψυχαγωγική χρήση της κάνναβης είναι νόμιμη σε 24 πολιτείες, ενώ η ιατρική χρήση επιτρέπεται σε 40. Τα δύο τρίτα των ενηλίκων στις ΗΠΑ πιστεύουν ότι θα έπρεπε να είναι νόμιμη, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Gallup που διεξήχθη τον Οκτώβριο.

Η επαναταξινόμηση δεν θα αλλάξει τις καθημερινές εμπειρίες των περισσότερων ανθρώπων με τη μαριχουάνα. Τα καταστήματα διάθεσης σε πολιτείες όπου οι πωλήσεις είναι νόμιμες εξακολουθούν να παραβιάζουν την ομοσπονδιακή νομοθεσία.

Η μεταφορά ζελεδακίων με μαριχουάνα σε αεροπλάνο θα εξακολουθεί τεχνικά να είναι παράνομη, ακόμη κι αν η κατοχή τους είναι νόμιμη στην εκάστοτε Πολιτεία, αλλά δεν θα προκύπτει σύλληψη. Τα αεροπορικά ταξίδια ρυθμίζονται ομοσπονδιακά, αλλά η ασφάλεια των αεροδρομίων επικεντρώνεται σε πιθανές απειλές για την αεροπορία και όχι αποκλειστικά σε παράνομα ναρκωτικά, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ασφάλειας Μεταφορών (TSA).

Η κατοχή ουσιών του Πίνακα I αποτελεί ομοσπονδιακό αδίκημα, αλλά η μαριχουάνα είναι παράνομη σε ομοσπονδιακό επίπεδο ανεξαρτήτως ταξινόμησης. Παρ’ όλα αυτά, λίγοι άνθρωποι φυλακίζονται μόνο για κατοχή μαριχουάνας, και οι περισσότερες διώξεις γίνονται σε επίπεδο Πολιτείας.

Η επαναταξινόμηση ισοδυναμεί ουσιαστικά με φορολογική ελάφρυνση για τις επιχειρήσεις μαριχουάνας, βοηθώντας στη νομιμοποίηση του κλάδου και ενδεχομένως διευκολύνοντας περισσότερη έρευνα, σύμφωνα με υποστηρικτές της κίνησης.

Ομάδες του κλάδου έχουν ζητήσει την αλλαγή, καθώς αντιμετωπίζουν ανταγωνισμό από την παράνομη αγορά, υψηλούς φόρους και πτώση τιμών.

Η Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων (IRS) δεν επιτρέπει στις εταιρείες που πωλούν ουσίες του Πίνακα I να εκπέσουν τα επιχειρηματικά τους έξοδα, με αποτέλεσμα οι πωλητές κάνναβης να αντιμετωπίζουν εξαιρετικά υψηλούς πραγματικούς φορολογικούς συντελεστές, συχνά άνω του 70%.

Μια σημαντική μείωση της φορολογίας θα επέτρεπε στις επιχειρήσεις να μειώσουν τις τιμές τους και να ανταγωνιστούν πιο αποτελεσματικά την παράνομη αγορά, ανέφεραν στελέχη του κλάδου.

Ορισμένοι υποστηρικτές της κάνναβης, ωστόσο, ανησυχούν ότι η επαναταξινόμηση θα μπορούσε να βλάψει τις επιχειρήσεις. Φοβούνται ότι η ομοσπονδιακή αναγνώριση της ιατρικής αξίας της ουσίας θα ενθαρρύνει τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) να μπλοκάρει τη ψυχαγωγική μαριχουάνα και να επιβάλει στα θεραπευτικά προϊόντα τα αυστηρά κριτήρια που απαιτούνται για την πώληση φαρμάκων. Άλλοι ειδικοί θεωρούν αυτό το ενδεχόμενο απίθανο, καθώς ο FDA έχει υιοθετήσει για χρόνια μια στάση μη παρέμβασης.

Πηγή: skai.gr