Με τη δημοτικότητα του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Βενιαμόν Νετανιάχου να ανεβαίνει αργά αλλά σταθερά σε επίπεδα τα οποία θα μπορούσαν να επιτρέψουν την επανεκλογή του, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, το ενδιαφέρον των δημοσκόπων στρέφεται προς τους ψηφοφόρους της αντιπολίτευσης και το πώς εκείνοι θα αντιδρούσαν στην όποια πιθανότητα συνεργασίας του κόμματός τους με τον ισραηλινό Πρωθυπουργό.

Από πλευράς του Γιάιρ Λαπίντ ηγέτη του κεντρώου Yesh Atid αλλά και του Γιάιρ Γκολάν ηγέτη των κεντροαριστερών Δημοκρατικών το ζήτημα έχει ξεκαθαρίσει σε επίπεδο ηγεσίας τουλάχιστον με τους δύο επικεφαλής να ξεκαθαρίζουν ότι δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο.

Αντιπολιτευόμενα κόμματα όμως υπάρχουν και στη κεντροδεξιά και δεξιά.

Μια νέα δημοσκόπηση δείχνει ότι μόλις το 24% των ψηφοφόρων της αντιπολίτευσης συνολικά θα συνέχιζε να ψηφίζει το κόμμα του, εάν εκείνο προχωρήσει στην όποια μορφή συνεργασίας με τον Νετανιάχου μελλοντικά. Το 51% δήλωσε ότι θα ψηφίσει άλλο κόμμα σε μια τέτοια περίπτωση, το 13% ότι μάλλον δεν θα ψηφίσει και ένα άλλο 11% ότι δεν ξέρει τι θα πράξει.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η πιο πάνω διάσταση έχει δύο αναγνώσεις οι οποίες μάλιστα δεν είναι αλληλοαναιρούμενες, ούτε και συγκρούονται. Η πρώτη λέει ότι οι ψηφοφόροι της αντιπολίτευσης ασκούν ισχυρή πίεση στα κόμματά τους και μάλιστα απειλούν να τα εγκαταλείψουν στην περίπτωση της οποίας συνεργασίας με τον Βενιαμίν Νετανιάχου, η δεύτερη όμως δείχνει ποσοστά αποδοχής μιας τέτοιας συνεργασίας, σίγουρα μικρά για να την κάνουν πραγματικότητα αλλά και μεγάλα για να ενισχύσουν το στρατόπεδο του Πρωθυπουργού με πιθανές διαρροές είτε στη λογική της χαμένης ψήφου είτε και του φόβου ενός εκλογικού αδιεξόδου με ότι αυτό συνεπάγεται.

Το ποσοστό αυτό είναι 18% στο Yesh Atid και 19% στους Δημοκρατικούς αν και δεδομένου ότι μιλάμε για την κεντροαριστερά, δεν αναμένονται ιδιαίτερες απώλειες προς τον Νετανιάχου. Όσο όμως κινείται κανείς δεξιότερα το ποσοστό ανεβαίνει. Στους ψηφοφόρους του Yisrael Beitanu του Άβιγκντορ Λίμπερμαν είναι 31% αλλά με μόνο 37% να δηλώνει ότι θα ψήφιζε άλλο κόμμα, στη δε περίπτωση του Κόμματος Μπένετ (σ.σ. το κόμμα που αναμένεται να εξαγγείλει ο Ναφτάλι Μπένετ) το ποσοστό είναι 29% με το ποσοστό το οποίο θα εγκατέλειπε το κόμμα να φτάνει το 59%.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Διαβάστε επίσης: Λευκορωσία: Αποφυλακίστηκαν 123 κρατούμενοι, και ο ακτιβιστής Αλές Μπιαλιάτσκ