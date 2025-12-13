Ιστορική κακοκαιρία έπληξε το δυτικό τμήμα της πολιτείας Ουάσινγκτον στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου παρατεταμένες και σφοδρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πρωτοφανείς πλημμύρες λόγω των ποταμών που υπερχείλισαν.

Σύμφωνα με το CNNi, ολόκληρες κοινότητες βυθίστηκαν κάτω από τα νερά με τις Αρχές να κηρύσσουν την περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκη.





Όπως μεταδίδει το κανάλι, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν λάβει εντολές εκκένωσης, ενώ η Εθνική Φρουρά έχει τεθεί σε επιφυλακή για να υποστηρίξει επιχειρήσεις διάσωσης και να βοηθήσει τους πληγέντες.

Το νερό της πλημμύρας έφτανε μέχρι τη μέση σε πολλά μέρη, αλλά σε περιοχές που επλήγησαν περισσότερο, όπως το Σούμας της Ουάσιγκτον, όπου η Ακτοφυλακή διέσωσε δεκάδες άτομα, το βάθος του νερού ξεπέρασε τα 4,5 μέτρα. Μερικοί άνθρωποι διασώθηκαν με ελικόπτερο, ενώ άλλοι μεταφέρθηκαν σε ασφαλές μέρος με βάρκες από τα σπίτια τους ή από τις οροφές των αυτοκινήτων τους.





Entire towns are underwater as widespread, historic flooding grips Washington, caused by days of heavy rain that have pushed rivers to levels never seen before. pic.twitter.com/7EwRcyotCe — AccuWeather (@accuweather) December 12, 2025







Δεκάδες άνθρωποι διασώθηκαν επίσης στην κομητεία King, ακόμη και από κορυφές δέντρων, δήλωσε ο Brendan McCluskey, διευθυντής του Γραφείου Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών της κομητείας King, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου.

Στο Whatcom County, οι αρχές ανταποκρίθηκαν σε περισσότερες από 40 κλήσεις διάσωσης, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 20 που αφορούσαν διασώσεις από το νερό, σύμφωνα με δελτίο τύπου της κομητείας.

Ο κίνδυνος αυξήθηκε επίσης στο Μπέρλινγκτον της Ουάσιγκτον την Παρασκευή, καθώς τα νερά της πλημμύρας εισέβαλαν στα σπίτια. Νωρίς το πρωί εκδόθηκε εντολή εκκένωσης για όλους τους κατοίκους της πόλης, με την Εθνική Φρουρά να πηγαίνει από πόρτα σε πόρτα για να ειδοποιήσει τους κατοίκους, αλλά η εντολή αυτή ανακλήθηκε εν μέρει λίγες ώρες αργότερα.

«Η κατάσταση είναι εξαιρετικά απρόβλεπτη», δήλωσε ο κυβερνήτης. «Το είδαμε αυτό στο Μπέρλινγκτον χθες το βράδυ, όπου κυριολεκτικά, στη μέση της νύχτας, περίπου 1.000 άνθρωποι έπρεπε να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους σε μια πραγματικά δεινή κατάσταση».





Οι πλημμύρες και οι κατολισθήσεις έχουν σταματήσει τις μετακινήσεις σε ολόκληρη τη δυτική πλευρά της πολιτείας. Σύμφωνα με το Υπουργείο Μεταφορών της Πολιτείας της Ουάσιγκτον, μέχρι την Παρασκευή το πρωί, περισσότερες από 20 εθνικές οδοί σε 11 κομητείες έχουν κλείσει, συμπεριλαμβανομένου ενός τμήματος μήκους σχεδόν 50 μιλίων της US 2. Η US 2 είναι μια σημαντική διαδρομή που διασχίζει την πολιτεία από ανατολικά προς δυτικά, χωρίς εύκολη παράκαμψη σε πολλά τμήματα.

«Δεν έχουμε ξεφύγει ακόμα από τον κίνδυνο. Δεν πρόκειται για μια συνηθισμένη καταιγίδα. Πρόκειται για ιστορικές πλημμύρες που έχουν θέσει σε κίνδυνο ζωές, επιχειρήσεις και κρίσιμες υποδομές σε ολόκληρη την περιοχή μας», δήλωσε ο Girmay Zahilay, εκτελεστικός διευθυντής της κομητείας King, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου της Παρασκευής.





Ο διευθυντής της Υπηρεσίας Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών της Πολιτείας, Robert Ezelle, προειδοποίησε τους κατοίκους να μην προσπαθήσουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους πολύ νωρίς, «επειδή η κατάσταση εξακολουθεί να είναι ρευστή και δυναμική».

Οι αξιωματούχοι τόνισαν τους κινδύνους που διατρέχουν οι κάτοικοι που αγνοούν τα κλειστά τμήματα των δρόμων, προειδοποιώντας ότι η παράβλεψη των προειδοποιήσεων μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τόσο τη δική τους ζωή όσο και την ασφάλεια των διασωστών.

«Θα χρειαστούν μέρες, σε ορισμένες περιπτώσεις εβδομάδες, μέχρι τα ποτάμια να φτάσουν σε ένα επίπεδο που θα είναι άνετο και ασφαλές για όλους να επιστρέψουν (στα σπίτια τους)», δήλωσε ο στρατηγός Gent Welsh, υπασπιστής της Εθνικής Φρουράς της Ουάσιγκτον, επαναλαμβάνοντας τις ανησυχίες του Ezelle.

«Εάν λοιπόν βρίσκεστε σε μια περιοχή που έχει πληγεί, έχετε την βαθιά μου συμπάθεια και ενσυναίσθηση εν όψει των εορτών. Αλλά πρόκειται για μια μακρά διαδρομή».



Πηγή: cnn.gr