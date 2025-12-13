Ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ ανακοίνωσε απόψε ότι η θεραπεία στην οποία υποβάλλεται για τον καρκίνο θα «περιοριστεί» τον επόμενο χρόνο, μια «καλή είδηση» την οποία μοιράστηκε με τους υπηκόους του σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που μεταδόθηκε από το τηλεοπτικό κανάλι Channel Four.

Ο Κάρολος, 77 ετών, διαγνώστηκε πέρυσι τον Φεβρουάριο με μια μορφή καρκίνου, η ακριβής φύση της οποίας δεν διευκρινίστηκε μέχρι σήμερα. Η ανακοίνωσή του έγινε στο πλαίσιο μιας εθνικής εκστρατείας ευαισθητοποίησης για την καταπολέμηση του καρκίνου.

«Είμαι σήμερα σε θέση να σας ανακοινώσω μια καλή είδηση: χάρη στην έγκαιρη διάγνωση, την αποτελεσματική παρέμβαση και την τήρηση των ιατρικών εντολών, το θεραπευτικό πρόγραμμά μου για τον καρκίνο ενδέχεται να μειωθεί με τη νέα χρονιά», είπε, χαρακτηρίζοντας «προσωπική ευλογία» αυτήν την εξέλιξη.

Ένας εκπρόσωπος των Ανακτόρων είπε για τη θεραπεία ότι «ο μεγαλειότατος ανταποκρίθηκε εξαιρετικά καλά» και πλέον οι γιατροί τον συμβούλευσαν να περάσει σε «φάση προφύλαξης».

Το μήνυμα του βασιλιά, διάρκειας έξι λεπτών, προβλήθηκε στο πλαίσιο μιας εκπομπής του καναλιού που έχει ως στόχο να ενθαρρύνει την πρόληψη του καρκίνου και να συγκεντρώσει δωρεές για την έρευνα. Ο Κάρολος είπε ότι οι θετικές εξελίξεις στην υγεία του δείχνουν «την αξιοσημείωτη πρόοδο που έχει επιτευχθεί στη θεραπεία του καρκίνου τα τελευταία χρόνια» και εξέφρασε την ελπίδα ότι «θα δώσει θάρρος στους 50% από εμάς που θα διαγνωστούν με αυτήν την ασθένεια κάποια στιγμή στη ζωή μας».





Προέτρεψε επίσης τους Βρετανούς να κάνουν προληπτικές εξετάσεις το συντομότερο δυνατόν, ώστε να έχουν πιθανότητες ίασης. Όπως είπε, «προβληματίστηκε βαθιά» όταν έμαθε ότι «τουλάχιστον εννέα εκατομμύρια άνθρωποι στη χώρα μας δεν κάνουν τις εξετάσεις που τους προτείνουν».

«Πρόκειται για εννέα εκατομμύρια χαμένες ευκαιρίες να λάβουμε μια έγκαιρη διάγνωση», πρόσθεσε. «Μια διάγνωση σώζει ζωές, τόσο απλά», επέμεινε.

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαιρέτισε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ το «ισχυρό μήνυμα» ου βασιλιά. «Γνωρίζω ότι μιλάω εξ ονόματος όλης της χώρας όταν λέω ότι χαίρομαι που η θεραπεία του για τον καρκίνο θα μειωθεί το επόμενο έτος», σημείωσε.

Το τέλος ενός ταμπού

Ο βασιλιάς, που ανακοίνωσε στις 5 Φεβρουαρίου 2024 ότι πάσχει από καρκίνο, χωρίς να διευκρινίσει πού και τι είδους, δεν έδωσε περισσότερες διευκρινίσεις ούτε και σήμερα. Στο μήνυμά του αναφέρθηκε δύο φορές στον καρκίνο του παχέος εντέρου, όμως βασιλικές πηγές υπογράμμισαν ότι δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι υπάρχει κάποια σχέση με τη δική του ασθένεια.

Η ανακοίνωση των ανακτόρων πέρσι, όταν διαγνώστηκε με καρκίνο ο Κάρολος κάνοντας μια επέμβαση για υπερπλασία του προστάτη, έβαλε τέλος σε ένα ταμπού: ιστορικά, οι μονάρχες τηρούν σιγή για την κατάσταση της υγείας τους.

Τον επόμενο μήνα, η πριγκίπισσα Κέιτ ανακοίνωσε και εκείνη ότι πάσχει από καρκίνο. Υποβλήθηκε σε θεραπεία και πλέον βρίσκεται σε ύφεση.

Για τον Κάρολο, το Μπάκιγχαμ ανέφερε τον Φεβρουάριο του 2024 ότι ξεκίνησε «τακτικές θεραπείες» κατά τις οποίες θα απουσίαζε από δημόσιες εμφανίσεις, όμως θα συνέχιζε να εργάζεται. Δύο μήνες αργότερα, επισκέφθηκε μαζί με τη βασίλισσα Καμίλα ένα λονδρέζικο αντικαρκινικό κέντρο και, συνομιλώντας με μια ασθενή, αποκάλυψε ότι έπαθε «σοκ» όταν έμαθε τη διάγνωση.

Οι γιατροί του δήλωναν «ενθαρρυμένοι από την πρόοδό του» αν και τον Μάρτιο φέτος εισήχθη σε νοσοκομείο, λόγω παρενεργειών από τη θεραπεία του.

Τους τελευταίους μήνες έχει ξαναρχίσει τα ταξίδια, κυρίως εντός της Βρετανίας, όμως ταξίδεψε επίσης στον Καναδά τον Μάιο και στο Βατικανό τον Οκτώβριο, για μια ιστορικής σημασίας κοινή προσευχή με τον πάπα Λέοντα.

Ο Κάρολος, ο γηραιότερος διάδοχος που ανέβηκε στον θρόνο σε ηλικία 73 ετών, δείχνει αποφασισμένος να μιλά για την εμπειρία του δημοσίως και, κάθε φορά που του δίνεται η ευκαιρία δεν ξεχνά να ευχαριστεί το ιατρικό προσωπικό.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ