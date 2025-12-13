Η κυβέρνηση της Καμπότζης ανακοίνωσε σήμερα πως οι ένοπλες δυνάμεις της Ταϊλάνδης δεν έχουν σταματήσει τους βομβαρδισμούς στη διαφιλονικούμενη περιοχή των συνόρων τους, λίγες ώρες αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως – κατόπιν μεσολάβησής του – οι ηγέτες των δύο χωρών συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός.

Από την πλευρά του, ο ταϊλανδός πρωθυπουργός Ανούτιν Τσαρνβιρακούλ διεμήνυσε πως οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα συνεχιστούν έως ότου εξαλειφθούν οι απειλές για τη χώρα και τον λαό της, καταγγέλλοντας παραβιάσεις της συμφωνηθείσας εκεχειρίας από την πλευρά της Καμπότζης.

Χθες Παρασκευή, ο Τραμπ ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Truth Social πως η Ταϊλάνδη και η Καμπότζη συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός, ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τους πρωθυπουργούς των δύο χωρών, τον Ανούτιν Τσαρνβιρακούλ και τον Χουν Μανέτ.

Από τη Δευτέρα μαίνονται οι εχθροπραξίες κατά μήκος των διαφιλονικούμενων συνόρων Ταϊλάνδης-Καμπότζης, στοιχίζοντας τη ζωή σε τουλάχιστον 20 ανθρώπους και αναγκάζοντας εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Είχε προηγηθεί πενθήμερη στρατιωτική σύγκρουση τον Ιούλιο, με απολογισμό 43 νεκρούς και περισσότερους από 300.000 εκτοπισμένους.

Πολιτικοί αναλυτές θεωρούν εξαιρετικά δύσκολη μια συνολική ειρηνευτική συμφωνία που θα διευθετούσε τη μακροχρόνια αντιπαράθεση των δύο βασιλείων για την οριοθέτηση των συνόρων που είχαν χαραχτεί κατά τη διάρκεια της γαλλικής κατοχής της πάλαι ποτέ Ινδοκίνας.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ