Λίγες ημέρες μετά την υπογραφή ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ της Κινσάσα και του Κιγκάλι στην Ουάσινγκτον, οι ΗΠΑ επέκριναν δριμύτατα σήμερα την ανάμιξη της Ρουάντας στον πόλεμο που μαίνεται στις ανατολικές επαρχίες της ΛΔ του Κονγκό, όπου o ΟΗΕ φοβάται ότι η νέα προέλαση του ένοπλου κινήματος Μ23 θα οδηγήσει σε μια περιφερειακή σύρραξη.

«Αντί να έχουμε μια πρόοδο προς την κατεύθυνση της ειρήνης, όπως το είδαμε υπό τη διοίκηση του προέδρου (Ντόναλντ) Τραμπ τις τελευταίες εβδομάδες, η Ρουάντα οδηγεί την περιοχή σε περισσότερη αστάθεια, προς τον πόλεμο» είπε ο Αμερικανός πρέσβης στον ΟΗΕ Μάικ Γουόλτς στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Μολονότι η ΛΔ Κονγκό και η Ρουάντα υπέγραψαν στις 4 Δεκεμβρίου «συμφωνία ειρήνης» υπό την αιγίδα του Τραμπ, οι ΗΠΑ «ανησυχούν» και «απογοητεύονται ολοένα και περισσότερο» από την επανέναρξη των συγκρούσεων, συνέχισε, κάνοντας λόγο για «ευρεία» ανάμιξη της Ρουάντας. «Οι ρουαντέζικες αμυντικές δυνάμεις παρείχαν υλική, επιμελητειακή υποστήριξη, εκπαίδευσαν και μάχονται στο πλευρό του Μ23 στη ΛΔ Κονγκό, έχοντας (αναπτύξει) περίπου 5-7.000 στρατιώτες από τις αρχές Δεκεμβρίου», ενδεχομένως και περισσότερους, εξήγησε ο Γουόλτς.

Τους τελευταίους μήνες η Ρουάντα ανέπτυξε επίσης πολλούς πυραύλους εδάφους-αέρος και άλλον βαρύ, σύγχρονο οπλισμό, στο Βόρειο και το Νότιο Κίβου (σ.σ. επαρχίες της ΛΔ Κονγκό) για να βοηθήσει το Μ23» και «έχουμε αξιόπιστες πληροφορίες ότι αυξάνεται η χρήση εκρηκτικών δρόνων και πυροβολικού εκ μέρους του Μ23 και της Ρουάντας, συμπεριλαμβανομένων και πληγμάτων στο Μπουρούντι», συνέχισε ο Αμερικανός διπλωμάτης.

Αφού κατέλαβε τις μεγάλες πόλεις Γκόμα και Μπουκάβου, στις αρχές του έτους, το Μ23 εξαπέλυσε νέα επίθεση στις αρχές Δεκεμβρίου στην επαρχία του Νότιου Κίβου, που συνορεύει με το Μπουρούντι. Την Τετάρτη κατέλαβε τη μεγάλη πόλη Ουβίρα και έτσι ελέγχει πλέον τα χερσαία σύνορα μεταξύ της ΛΔ Κονγκό και του Μπουρούντι, εμποδίζοντας την Μπουζουμπούρα να στηρίζει στρατιωτικά την κυβέρνηση της Κινσάσα.

Ο πρέσβης του Μπουρούντι Ζεφιρίν Μανιρατάνγκα είπε ότι η χώρα που, που λέει ότι βομβαρδίζεται από τη Ρουάντα, «διατηρεί το δικαίωμα της νόμιμης αυτοάμυνας».

«Εάν συνεχιστούν οι ανεύθυνες επιθέσεις, θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να αποφύγουμε μια ευθεία κλιμάκωση μεταξύ των δύο χωρών μας», προειδοποίησε.

Ο Ρουαντέζος ομόλογός του, Μάρτιν Νγκόγκα, διαβεβαίωσε ότι η χώρα του δεν έχει καμία πρόθεση να κηρύξει τον πόλεμο στο Μπουρούντι, επαναλαμβάνοντας όμως ότι η εκεχειρία παραβιάστηκε από την Μπουζουμπούρα και την Κινσάσα.

Από την πλευρά της, η υπουργός Εξωτερικών της ΛΔ Κονγκό Τερέζ Καγικουάμπα Βαγκνέρ κατήγγειλε το «κενό» και την έλλειψη «συγκεκριμένων μέτρων» από το Συμβούλιο Ασφαλείας. Παρά το ψήφισμα που εγκρίθηκε τον Φεβρουάριο και απαιτούσε την αποχώρηση των δυνάμεων της Ρουάντας και την κατάπαυση του πυρός, «μια νέα πόλη έπεσε, μια παράλληλη κυβέρνηση εγκαταστάθηκε, χιλιάδες οικογένειες έφυγαν, άλλοι σκοτώθηκαν, βιάστηκαν, τρομοκρατήθηκαν», είπε, ζητώντας και πάλι να επιβληθούν κυρώσεις στη Ρουάντα.

