Η Ουκρανία δρομολογείται να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση με διαδικασίες fast track έως την 1η Ιανουαρίου 2027, βάσει μιας ειρηνευτικής πρότασης που συζητείται στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων υπό τη μεσολάβηση των ΗΠΑ για τον τερματισμό της μακροχρόνιας σύγκρουσης Ρωσίας-Ουκρανίας, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times την Παρασκευή.

Η ένταξη στην ΕΕ έως την 1η Ιανουαρίου 2027 ορίζεται στο τελευταίο προσχέδιο της ειρηνευτικής πρότασης για την Ουκρανία, την οποία διαπραγματεύονται Αμερικανοί και Ουκρανοί αξιωματούχοι με την υποστήριξη των Βρυξελλών, σύμφωνα με τους Financial Times, που επικαλούνται άτομα τα οποία έχουν ενημερωθεί για το περιεχόμενο του εγγράφου.





Αυτό το σύντομο χρονοδιάγραμμα θα ανέτρεπε την «αξιοκρατική» προσέγγιση του μπλοκ για την εισδοχή νέων μελών και θα ανάγκαζε τις Βρυξέλλες να επανεξετάσουν ολόκληρη τη διαδικασία, πρόσθεσαν οι πηγές. Σημειώνεται πως το Κίεβο δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει επίσημα ούτε ένα από τα 36 στάδια ένταξης της ΕΕ.

Αξιωματούχοι που υποστηρίζουν την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ δήλωσαν ότι η συμπερίληψή της ως μέρος μιας ειρηνευτικής συμφωνίας θα καθιστούσε την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ τετελεσμένο γεγονός, καθώς οι Βρυξέλλες θα ένιωθαν ότι δεν θα μπορούσαν να «εκτροχιάσουν» την ειρηνευτική διαδικασία εκφράζοντας την άρνησή τους στο σύντομο χρονοδιάγραμμα, όπως μεταδίδουν οι Financial Times.

Η υποστήριξη των ΗΠΑ θα σήμαινε επίσης ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να ζητήσει από τον Βίκτορ Όρμπαν της Ουγγαρίας, ο οποίος μέχρι στιγμής έχει καθυστερήσει την ενταξιακή διαδικασία της Ουκρανίας, να άρει το βέτο του και να επιτρέψει στο Κίεβο να προχωρήσει στη διαδικασία πολιτικής έγκρισης.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σε δημοσιογράφους στο Κίεβο την Πέμπτη ότι αυτός και η ομάδα διαπραγματευτών του «διαμόρφωσαν την προσέγγισή μας σε ορισμένα σημεία σύμφωνα με το γεγονός ότι η Ουκρανία θα είναι στο μέλλον μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

«Το ζήτημα της μελλοντικής ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ», είπε ο Ζελένσκι, «εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τους Ευρωπαίους — και μάλιστα και από τους Αμερικανούς».

«Επειδή, αν συμφωνήσουμε σε μια συμφωνία που θα καθορίζει πότε η Ουκρανία θα γίνει μέλος της ΕΕ, οι Αμερικανοί, ως συμβαλλόμενο μέρος αυτής της συμφωνίας, θα κάνουν τα πάντα ώστε η ευρωπαϊκή μας πορεία να μην μπορεί να εμποδιστεί από άλλους στην Ευρώπη στους οποίους έχουν επιρροή», είπε ο ίδιος.

Διαβάστε επίσης: Βερολίνο: Η Μόσχα ευθύνεται για κυβερνοεπίθεση κατά της αεροπορικής ασφάλειας



Πηγή: skai.gr

Πηγή: skai.gr