Το Κρεμλίνο απάντησε στις δηλώσεις του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι σχετικά με το ενδεχόμενο διεξαγωγής δημοψηφίσματος για εδαφικά ζητήματα, υιοθετώντας σκληρή ρητορική και επαναλαμβάνοντας τη θέση της Μόσχας για το Ντονμπάς.

Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους, ο σύμβουλος του Ρώσου Προέδρου, Γιούρι Ουσάκοφ, υποστήριξε ότι «το Ντονμπάς είναι ρωσικό. Όλο. Αυτό προβλέπεται στο Σύνταγμα», τονίζοντας πως η Μόσχα θεωρεί την περιοχή αναπόσπαστο τμήμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Ο Ουσάκοφ ανέφερε επίσης ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μέχρι σήμερα έχει απορρίψει την απόσυρση των ουκρανικών στρατευμάτων από το Ντονμπάς, σημειώνοντας πως αυτό αποτελεί μία από τις απαιτήσεις που, σύμφωνα με τον ίδιο, θέτουν οι Ηνωμένες Πολιτείες προς την ουκρανική πλευρά στο πλαίσιο των διεργασιών για τον τερματισμό του πολέμου.

«Όποια κι αν είναι η εξέλιξη της κατάστασης, αυτή η περιοχή είναι μέρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας και αργά ή γρήγορα θα διοικηθεί από τις δικές μας αρχές», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον σύμβουλο του Ρώσου Προέδρου, ολόκληρη η περιοχή του Ντονμπάς θα τεθεί υπό πλήρη ρωσικό έλεγχο, «είτε μέσω διαπραγματεύσεων είτε με στρατιωτικά μέσα», επαναφέροντας το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης, σε περίπτωση αποτυχίας πολιτικής λύσης.