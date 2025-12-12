Σεισμός 6,7 βαθμών καταγράφτηκε σήμερα σε θαλάσσια περιοχή στα ανοικτά της βόρειας Ιαπωνίας, έπειτα από τη δόνηση 7,5 βαθμών στην ίδια περιοχή με τουλάχιστον 50 τραυματίες.

Η ιαπωνική μετεωρολογική και σεισμολογική υπηρεσία (JMA) αρχικά εξέδωσε έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο για τσουνάμι ενός μέτρου στις ακτές στον Ειρηνικό στον βορρά.

Τελικά καταγράφτηκαν κύματα 20 εκατοστών σε δυο περιοχές, στη νήσο Χοκάιντο και στο βόρειο τμήμα της νήσου Χονσού, προτού προχωρήσει στην άρση της προειδοποίησης για τον κίνδυνο τσουνάμι.

Το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NHK ανέφερε πως δεν παρατηρήθηκε σημαντική άνοδος του επιπέδου των υδάτων σε περιοχές που διέτρεχαν κίνδυνο.

Το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS) κατέγραψε επίσης σεισμό 6,7 βαθμών, στις 11:44 (τοπική ώρα· στις 04:44 ώρα Κύπρου), διευκρινίζοντας ότι καταγράφτηκε κάπου 130 χιλιόμετρα ανοικτά από την Κούτζι, στον νομό Ιούατε, στη Χονσού, την πιο μεγάλη και πυκνοκατοικημένη νήσο του αρχιπελάγους.

Κατά το NHK, ο σεισμός ήταν λιγότερο ισχυρός από αυτόν που έγινε το βράδυ της Δευτέρας (τοπική ώρα), όταν υπέστησαν ζημιές δρόμοι, έσπασαν παράθυρα και καταγράφτηκαν τσουνάμι 70 εκατοστών.

Έπειτα από τον σεισμό της Δευτέρας οι αρχές διέταξαν οι κάτοικοι να εγκαταλείψουν κτίριο ύψους 70 μέτρων που υπέστη ζημιά στην Αομόρι, καθώς φοβούνταν πως κατέρρεε.

Η ρυθμιστική αρχή που επιβλέπει τους πυρηνικούς ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς ανέφερε πως δεν κατέγραψε κάποια ανωμαλία στις μονάδες της περιοχής.

Η JMA εξέδωσε σπάνια προειδοποίησε για ενδεχόμενο δεύτερο ισχυρό σεισμό μέσα σε επτά ημέρες στην ίδια γεωγραφική περιοχή.

Στη χώρα της Ασίας παραμένουν ανοικτές οι πληγές του τρομακτικού σεισμού 9 βαθμών τον Μάρτιο του 2011 που προκάλεσε τεράστιο τσουνάμι και άφησε πίσω του κάπου 18.500 νεκρούς και αγνοούμενους.

Η καταστροφή είχε επίσης οδηγήσει σε τήξη τριών από τους αντιδραστήρες στον πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό στη Φουκουσίμα, τη χειρότερη καταστροφή αυτού του είδους έπειτα από εκείνη στο Τσερνόμπιλ της Ουκρανίας.

Η Ιαπωνία, που βρίσκεται πάνω από το σημείο όπου τέμνονται τέσσερις τεκτονικές πλάκες, στον λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς του Ειρηνικού Ωκεανού, παρουσιάζει μια από τις υψηλότερες σεισμικότητες στον πλανήτη.

Στο αρχιπέλαγος των 125 εκατομμυρίων κατοίκων καταγράφονται κάπου 1.500 αισθητοί σεισμοί τον χρόνο. Οι περισσότεροι είναι ασθενείς, ωστόσο οι ζημιές ποικίλλουν, ανάλογα με το σημείο όπου βρίσκεται το επίκεντρο και το εστιακό βάθος.

Τον Ιανουάριο, ομάδα ειδικών που συμβουλεύει την κυβέρνηση αύξησε ελαφρά την πιθανότητα που εκτιμά πως υπάρχει να σημειωθεί μείζων σεισμός στο ρήγμα Νάνκαϊ, στα ανοικτά της Ιαπωνίας, μέσα στα επόμενα τριάντα χρόνια: την ανέβασε στο 75-82%.

Η κυβέρνηση δημοσιοποίησε κατόπιν, τον Μάρτιο, νέα εκτίμηση, στην οποία επισημαίνεται ότι ενδεχόμενος «μεγασεισμός» και το τσουνάμι που θα πυροδοτούσε θα μπορούσαν να στοιχίσουν τη ζωή σε ως και 298.000 ανθρώπους και να προκαλέσουν υλικές ζημιές αξίας ως και 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

