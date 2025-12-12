Συνεχίζονται οι ισχυρές σεισμικές δονήσεις στην Ιαπωνία με την τελευταία να είναι μεγέθους 6,7 βαθμών σήμερα το πρωί, στα βορειοανατολικά της χώρας, οδηγώντας στην έκδοση έκτακτου προειδοποιητικού δελτίου για τσουνάμι από την ιαπωνική μετεωρολογική και σεισμολογική υπηρεσία (JMA).

Ο σεισμός καταγράφτηκε στις 11:44 (τοπική ώρα· στις 04:44 ώρα Κύπρου), μερικές ημέρες έπειτα από ακόμη πιο ισχυρό σεισμό —7,5 βαθμών— στην ίδια περιοχή.

Strong magnitude 6.7 earthquake hit Japan’s northeast on December 12th, prompting a tsunami warning across coastal zones pic.twitter.com/tmRCeW0UIR — Surajit (@surajit_ghosh2) December 12, 2025

Κατά το έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο της JMA, πρέπει να αναμένεται τσουνάμι με κύματα ύψους τουλάχιστον ενός μέτρου.