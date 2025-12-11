Στις δηλώσεις του μετά την εκλογή και την ανακοίνωση του αποτελέσματος από τον προεδρεύοντα του Eurogroup, Μάκη Κεραυνό, ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, δήλωσε «βαθιά τιμή» από την εμπιστοσύνη των συναδέλφων του Υπουργών Οικονομικών, καθώς τον εξέλεξαν Πρόεδρο του Eurogroup. «Θέλω να τους ευχαριστήσω θερμά για την εμπιστοσύνη και το πνεύμα συνεργασίας που επέδειξαν κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας» είπε.

«Τα επόμενα χρόνια, ο στόχος μου θα είναι να εργαστώ ώστε το Eurogroup να παραμείνει ένα σώμα ενότητας και κοινού σκοπού, εστιάζοντας στο κοινό μας νόμισμα, στα κοινά οικονομικά μας συμφέροντα και στο ευρωπαϊκό εγχείρημα, βασισμένο στις θεμελιώδεις αξίες της Ένωσης,» ανέφερε ο Έλληνας Υπουργός.

Ο Πιερρακάκης, στη δήλωσή του, ανέδειξε τα μαθήματα της κρίσης και την ανάγκη για μια Ευρώπη που δίνει έμφαση στην υλοποίηση και την αποτελεσματικότητα. «Δύο είναι τα μαθήματα που έγιναν πιο εμφανή σε μένα τις τελευταίες εβδομάδες: Πρώτον, οι παλαιές διακρίσεις στην Ευρώπη, Βορράς-Νότος, Ανατολή-Δύση, οι λεγόμενοι φειδωλοί και οι λεγόμενοι δαπανηροί, φαίνεται να υποχωρούν. Οι προκλήσεις μας είναι κοινές: κοινές προκλήσεις άμυνας, τεχνολογικής καινοτομίας, μακροοικονομικές ανισορροπίες. Οι πολιτικές μας πρέπει να είναι επίσης κοινές.»

Σύμφωνα με τον Πιερρακάκη, «το δεύτερο μάθημα αφορά ακριβώς αυτό: η έκθεση Ντράγκι, οι πολιτικές που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι εκεί. Γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε. Αλλά η στρατηγική μας πρέπει να γίνει συνώνυμη με την υλοποίηση». Όπως είπε, «χρειαζόμαστε περισσότερη συνεργασία, περισσότερη συνεργασία και μια οξεία εστίαση στη δημιουργία αποτελεσμάτων με ευελιξία και ταχύτητα».

«Μια λέξη για τη χώρα μου, την Ελλάδα και τον λαό της. Ήταν, νομίζω, πριν από δέκα χρόνια που η συζήτηση εδώ στις Βρυξέλλες αφορούσε το αν η Ελλάδα θα έφευγε από την Ευρωζώνη, και όμως, στην Ελλάδα αντέξαμε. Και αυτό είναι μια απόδειξη της συλλογικής δύναμης του λαού, της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, της μεταρρυθμιστικής νοοτροπίας της Κυβέρνησης και της ικανότητας μιας γενιάς να μετατρέψει τους κινδύνους σε ευκαιρίες» πρόσθεσε.

Σχετικά με το πώς θα κινηθεί κατά τη θητεία του, ο Πιερρακάκης τόνισε πως θα προσεγγίσει αυτή την ευθύνη «με ταπεινότητα και αποφασιστικότητα, δεσμευμένος να συνεργαστώ με όλα τα κράτη μέλη για να επιτύχουμε ουσιαστικά αποτελέσματα για τους πολίτες μας και να ενισχύσουμε τις βάσεις μιας ισχυρής, σίγουρης Ευρώπης, έτοιμης για το μέλλον.»

