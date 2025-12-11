Το Υπουργείο Παιδείας του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι, από τις 2 Φεβρουαρίου, θα τεθεί σε ισχύ μια νέα πολιτική σε όλα τα δημοτικά σχολεία, η οποία θα απαγορεύει στους μαθητές να χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα ενώ βρίσκονται στο σχολείο.

Η χρήση τους θα επιτρέπεται μόνο σε συγκεκριμένες τάξεις, με την έγκριση του διδακτικού προσωπικού και για μαθησιακούς σκοπούς. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, στόχος της κίνησης αυτής είναι να ενισχυθεί η φυσική αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών, να βελτιωθεί το εκπαιδευτικό κλίμα και να επιτευχθεί η βέλτιστη συγκέντρωση στη μάθηση.

Ο Yπουργός Παιδείας Γοάβ Κις είπε πως το μέτρο θα επιτρέψει στα παιδιά να επιστρέψουν και να συναντηθούν πραγματικά μεταξύ τους, να μειώσουν τους περισπασμούς και να διευρύνουν τις ανθρώπινες σχέσεις, το παιχνίδι και τη συζήτηση». Η πολιτική, συμπλήρωσε, «βασίζεται σε έρευνες από το Ισραήλ και από όλο τον κόσμο σχετικά με το θέμα και σε μια δέσμευση για ένα υγιές και ασφαλές εκπαιδευτικό κλίμα, και είναι μέρος της ευθύνης μας να δημιουργήσουμε ένα χώρο για τους μαθητές που θα επιτρέπει την κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη».

Πηγή: ΚΥΠΕ