Η Ρωσία υποστήριξε σήμερα ότι οι δυνάμεις της κατέλαβαν την κωμόπολη Σιβέρσκ, στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, κάτι που θα τους επέτρεπε να πλησιάσουν στις μεγάλες πόλεις της περιοχής, το Κραματόρσκ και το Σλοβιάνσκ.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν ενημερώθηκε από τους στρατιωτικούς ότι το Σιβέρσκ ελέγχεται πλήρως από τις ρωσικές δυνάμεις, είπε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει αυτήν την πληροφορία.

Το Σιβέρσκ απέχει περίπου 30 χιλιόμετρα ανατολικά του Κραματόρσκ και του Σλοβιάνσκ, των δύο τελευταίων μεγάλων πόλεων που ελέγχει η Ουκρανία στο Ντονμπάς. Πριν από τον πόλεμο είχε 11.000 κατοίκους αλλά σήμερα η πόλη είναι σε μεγάλο μέρος της κατεστραμμένη.

Οι ρωσικές δυνάμεις πλησίαζαν το Σιβέρσκ από τρεις κατευθύνσεις, από τον Σεπτέμβριο. Τις τελευταίες εβδομάδες κατάφεραν να σπάσουν την άμυνα των τοπικών ουκρανικών δυνάμεων, σύμφωνα με στρατιωτικούς αναλυτές.

Την Δευτέρα, στον χάρτη του μετώπου που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο DeepState, που πρόσκειται στον ουκρανικό στρατό, το μισό Σιβέρσκ εμφανιζόταν υπό ρωσικό έλεγχο και το υπόλοιπο ως «γκρίζα ζώνη», δηλαδή ότι ακόμη γίνονταν μάχες.

Τις τελευταίες εβδομάδες η Ρωσία ανακοίνωσε την κατάληψη πολλών σημαντικών θέσεων στο μέτωπο, όπως το Ποκρόφσκ –κάτι που διαψεύδεται από την Ουκρανία– και τις πόλεις Κουπιάνσκ και Βοβτσάνσκ στην περιφέρεια του Χαρκόβου. Οι δυνάμεις της προσπαθούν επίσης να καταλάβουν το Μίρνογρκαντ, μια κωμόπολη κοντά στο Ποκρόφσκ, την Κοστιαντινίφκα και την Γκουλιάπολε, νοτιότερα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters