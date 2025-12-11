Περισσότερα από 600 αντικείμενα «σημαντικής πολιτιστικής αξίας» κλάπηκαν από το μουσείο στο Μπρίστολ, στη νοτιοδυτική Αγγλία, σε διάρρηξη που συνέβη τον Σεπτέμβριο, ανακοίνωσε σήμερα η βρετανική αστυνομία, προσθέτοντας πως καταζητεί τέσσερις υπόπτους.

Η αστυνομία δημοσίευσε υλικό από κάμερες κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης που δείχνει τέσσερις άνδρες σε δρόμο.

Απηύθυνε έκκληση στο κοινό για βοήθεια στην αναγνώριση των ατόμων.

Αυτοί μπήκαν στα κτίρια που στεγάζουν τη συλλογή του μουσείου του Μπρίστολ, η οποία είναι αφιερωμένη στη Βρετανική Αυτοκρατορία και την Κοινοπολιτεία, σύμφωνα με την αστυνομία.

Διαβάστε επίσης: Ο Τραμπ σχεδιάζει διορισμό Αμερικανού υποστράτηγου για διοίκηση ISF στη Γάζα

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters