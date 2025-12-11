Ο Χοσέ Λουίς Άμπαλος, πρώην υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας και στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ, πρόσωπο-κλειδί στην πολιτική του πορεία προς την εξουσία, θα καθίσει σύντομα στο εδώλιο για κατηγορίες που αοφορούν διαφθορά, ανακοίνωσε σήμερα η δικαιοσύνη.

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Μαδρίτης, η κορυφαία δικαστική αρχή της χώρας, δεν έχει ακόμη ορίσει ημερομηνία για τη δίκη του Άμπαλος (υπηρέτησε ως υπουργός 2018-2021), ο οποίος βρίσκεται υπό κράτηση από τα τέλη Νοεμβρίου.

Η υπόθεση αφορά ύποπτες συμβάσεις για την προμήθεια μασκών κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Η εισαγγελία ζητά την επιβολή ποινής φυλάκισης 24 ετών στον Άμπαλος, ο οποίος θα δικαστεί μαζί με τον πρώην βοηθό του Κόλντο Γκαρθία και τον επιχειρηματία Βίκτορ ντε Αλντάμα, κατηγορούμενοι για αθέμιτη επιρροή, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, υπεξαίρεση δημόσιων κεφαλαίων και διαφθορά.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, οι τρεις είχαν σκοπό τον προσωπικό τους πλουτισμό και είχαν δημιουργήσει ένα «εγκληματικό δίκτυο» για να επωφεληθούν από τη θέση του Άμπαλος στην κυβέρνηση, εξασφαλίζοντας δημόσιες συμβάσεις σε εταιρείες συνδεδεμένες με τον Βίκτορ ντε Αλντάμα.

Παρά την αποχώρησή του από την κυβέρνηση το 2021, ο Άμπαλος παραμένει βουλευτής. Η υπόθεση έχει επίσης εμπλέξει τον Σάντος Θερντάν, πρώην τρίτο στην ιεραρχία του ισπανικού Σοσιαλιστικού Κόμματος (PSOE) και διάδοχο του Άμπαλος στο υπουργείο Μεταφορών, ο οποίος είχε προφυλακιστεί για πέντε μήνες και αντιμετωπίζει κατηγορίες για διαφθορά σε σχέση με δημόσιες συμβάσεις.

Ο Πέδρο Σάντσεθ, υπό πίεση από τη δεξιά και ακροδεξιά αντιπολίτευση, έχει επανειλημμένα ζητήσει συγγνώμη, δηλώνοντας ότι αγνοούσε τα γεγονότα της υπόθεσης και ότι το PSOE δεν έλαβε ποτέ παράνομη χρηματοδότηση. Η δικαστική αυτή υπόθεση προστίθεται σε άλλες υποθέσεις που αφορούν τη σύζυγο και τον αδελφό του Ισπανού πρωθυπουργού.

Πηγή: ΕΡΤ