Η Χαμάς «θα αφοπλιστεί» στο πλαίσιο του σχεδίου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα Ισραηλινός κυβερνητικός αξιωματούχους, μία ημέρα μετά την πρόταση στελέχους του παλαιστινιακού κινήματος να παγώσει ο εξοπλισμός του.

«Δεν θα υπάρχει μέλλον για τη Χαμάς στο πλαίσιο του σχεδίου (του Τραμπ). Η τρομοκρατική οργάνωση θα αφοπλιστεί και η Γάζα θα αποστρατιωτικοποιηθεί», δήλωσε ο Ισραηλινός αξιωματούχος που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του απαντώντας σε ερώτημα του AFP αναφορικά με τις δηλώσεις του Χαλέντ Μεσάλ σε συνέντευξη που παραχώρησε χθες Τετάρτη στο al Jazeera.

«Η ιδέα του πλήρους αφοπλισμού είναι απαράδεκτη για την αντίσταση (σ.σ. τη Χαμάς). Αυτό που προτείνεται είναι ένα πάγωμα, ή αποθήκευση (των όπλων) (…) προκειμένου να παρέχονται εγγυήσεις κατά οποιασδήποτε στρατιωτικής κλιμάκωσης από τη Γάζα με την ισραηλινή κατοχή», δήλωσε ο Μεσάλ ο οποίος έχει διατελέσει δεύτερος πρόεδρος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο.

«Αυτή είναι η πρόταση που συζητάμε με τους μεσολαβητές και πιστεύω ότι σε συνδυασμό με μια πραγματιστική αμερικανική προσέγγιση (…) αυτό το όραμα θα μπορούσε να γίνει αποδεκτό από την αμερικανική κυβέρνηση», πρόσθεσε.

Η πρώτη φάση του σχεδίου που πρότεινε ο Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, ο οποίος ξέσπασε μετά την πρωτοφανή επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, προβλέπει την παράδοση όλων των Ισραηλινών ομήρων –νεκρών και ζωντανών—που παρέμεναν στον παλαιστινιακό θύλακα με αντάλλαγμα εκατοντάδες Παλαιστίνιους κρατούμενους στο Ισραήλ.

Πλέον στη Γάζα παραμένει μόνο μία σορός ομήρου.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε την Κυριακή ότι ελπίζει να ξεκινήσει «πολύ σύντομα» η δεύτερη φάση και ανακοίνωσε νέα συνάντηση με τον Τραμπ, στις 29 Δεκεμβρίου.

Αυτή η δεύτερη φάση, σε τρία στάδια, προβλέπει κυρίως την απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα και την ανάπτυξη εκεί μιας διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης, όπως και τον αφοπλισμό της Χαμάς.

«Ο αφοπλισμός για έναν Παλαιστίνιο ισοδυναμεί με το να του αρπάξεις την ίδια του την ψυχή», επέμεινε ο Μεσάλ.

Όπως εξήγησε, η Χαμάς «δεν έχει καμία αντίρρηση διεθνείς δυνάμεις, ή διεθνείς δυνάμεις σταθεροποίησης, να αναπτυχθούν κατά μήκος των συνόρων, όπως η UNIFIL», η δύναμη διατήρησης της ειρήνης του ΟΗΕ που είναι ανεπτυγμένη στον νότιο Λίβανο στα σύνορα με το Ισραήλ.

Οι δυνάμεις αυτές «θα χωρίζουν τη Γάζα από την κατοχή», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι δεν θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στο εσωτερικό του παλαιστινιακού θύλακα, όπως προβλέπει η συμφωνία εκεχειρίας, διότι αυτό, όπως σημείωσε ο Μεσάλ, «θα ισοδυναμούσε με κατοχή».

Οι μεσολαβητές όπως και αραβικές και ισλαμικές χώρες, πρόσθεσε, μπορούν να ενεργήσουν ως «εγγυητές» προκειμένου να αποφευχθεί μια κλιμάκωση που θα προέρχεται από τα παλαιστινιακά εδάφη.

«Ο κίνδυνος προέρχεται από τη σιωνιστική οντότητα, όχι από τη Γάζα», υπογράμμισε, αναφερόμενος στο Ισραήλ.

