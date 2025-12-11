Οι πρώτοι κλιματικοί μετανάστες, που εγκαταλείπουν το απομακρυσμένο νησιωτικό κράτος Τουβαλού στον Ειρηνικό, έφτασαν στην Αυστραλία, ελπίζοντας ότι θα διατηρήσουν τους δεσμούς με την πατρίδα τους που βυθίζεται, δήλωσαν σήμερα αξιωματούχοι του αυστραλιανού υπουργείου Εξωτερικών.

Πάνω από το ένα τρίτο του πληθυσμού των 11.000 κατοίκων του Τουβαλού υπέβαλε αίτηση για κλιματική βίζα για να μεταναστεύσει στην Αυστραλία, βάσει συμφωνίας που επετεύχθη ανάμεσα στις δύο χώρες πριν από δύο χρόνια.

Το ανώτατο όριο ανέρχεται σε 280 θεωρήσεις εισόδου ετησίως ώστε να προληφθεί η «διαρροή επιστημονικού δυναμικού» από το μικρό νησιωτικό κράτος.

Ανάμεσα στους νησιώτες που επελέγησαν κατά την πρώτη υποδοχή κλιματικών μεταναστών είναι η πρώτη γυναίκα οδηγός περονοφόρου ανυψωτικού οχήματος του Τουβαλού, μια οδοντίατρος και ένας πάστορας, ο οποίος θα επικεντρωθεί στη διατήρηση της πνευματικής ζωής των μεταναστών χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την πατρίδα τους, δήλωσαν αξιωματούχοι της αυστραλιανής κυβέρνησης.

Το Τουβαλού, μια από τις χώρες που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο από την κλιματική αλλαγή λόγω της ανόδου της στάθμης της θάλασσας, αποτελείται από μια ομάδα από ατόλες στον Ειρηνικό Ωκεανό ανάμεσα στην Αυστραλία και τη Χαβάη.

Ο Μανιπούα Πουαφολάου, από το κύριο νησί Φουναφούτι του Τουβαλού, έφτασε στην Αυστραλία πριν από ένα δεκαπενθήμερο. Ασκούμενος πάστορας της πιο μεγάλης εκκλησίας στο Τουβαλού σχεδιάζει να ζήσει στη μικρή πόλη Ναρακοόρτε στην πολιτεία της Νότιας Αυστραλίας, όπου μερικές εκατοντάδες εποχικοί εργάτες από νησιά του Ειρηνικού εργάζονται στη γεωργία και στην επεξεργασία κρέατος.

«Για τους ανθρώπους που μετακομίζουν στην Αυστραλία, δεν είναι μόνον η φυσική και οικονομική τους ευημερία, αλλά χρειάζονται και πνευματική καθοδήγηση», δήλωσε σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από το υπουργείο Εξωτερικών της Αυστραλίας.

Ο πρωθυπουργός του Τουβαλού Φελέτι Τίο επισκέφθηκε την κοινότητα των υπηκόων της χώρας του στο Μέλτον, στην Μελβούρνη, τον περασμένο μήνα για να επισημάνει το πόσο σημαντικό είναι να διατηρηθούν ισχυροί δεσμοί και πολιτιστικοί δεσμοί πέρα από τα σύνορα καθώς οι πολίτες μεταναστεύουν, δήλωσαν αξιωματούχοι της χώρας του.

Στην κύρια ατόλη Φουναφούτι του Τουβαλού, η ξηρά είναι ελάχιστα πλατύτερη από τον δρόμο σε πολλά σημεία. Οικογένειες ζουν κάτω από αχυροσκεπές και παιδιά παίζουν ποδόσφαιρο στον διάδρομο προσαπογείωσης του αεροδρομίου λόγω του περιορισμένου χώρου.

Ως το 2050, επιστήμονες της NASA προβλέπουν ότι καθημερινές παλίρροιες θα βυθίσουν τη μισή ατόλη Φουναφούτι, όπου ζει το 60% των κατοίκων του Τουβαλού και χωρικοί έχουν προσκολληθεί σε μια στενή λωρίδα γης που δεν ξεπερνά τα 20 μέτρα. Η πρόβλεψη αυτή προϋποθέτει άνοδο της στάθμης της θάλασσας κατά ένα μέτρο, ενώ στην χειρότερη περίπτωση, που αυτό θα είναι το διπλάσιο, το 90% της κύριας ατόλης της χώρας θα βρεθεί κάτω από το νερό.

Οι κλιματικές βίζες προσφέρουν «κινητικότητα με αξιοπρέπεια»

Η υπουργός Εξωτερικών της Αυστραλίας Πένι Γουόνγκ δήλωσε ότι οι κλιματικοί μετανάστες θα συμβάλουν στην αυστραλιανή κοινωνία.

Η βίζα προσφέρει «κινητικότητα με αξιοπρέπεια, παρέχοντας στους πολίτες του Τουβαλού την ευκαιρία να ζήσουν, να σπουδάσουν και να εργαστούν στην Αυστραλία καθώς επιδεινώνεται ο κλιματικός αντίκτυπος», ανέφερε η Γουόνγκ σε ανακοίνωσή της προς το Reuters.

Υπηρεσίες υποστήριξης έχουν δημιουργηθεί από την Αυστραλία για να βοηθήσουν τις οικογένειες από το Τουβαλού να εγκατασταθούν στην Μελβούρνη, στην ανατολική ακτή, στην Αδελαΐδα στη Νότια Αυστραλία και στη βόρεια πολιτεία Κουίνσλαντ.

Η Κιτάι Χαουλάπι, η πρώτη γυναίκα οδηγός περονοφόρου ανυψωτικού οχήματος στο Τουβαλού, παντρεύτηκε πρόσφατα και θα μετεγκατασταθεί στη Μελβούρνη, πόλη με πληθυσμό 5 εκατομμυρίων κατοίκων. Σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από το υπουργείο Εξωτερικών της Αυστραλίας, η Χαουλάπι λέει πως ελπίζει να βρει μια δουλειά στην Αυστραλία και να συνεχίσει να συμβάλλει στο Τουβαλού στέλνοντας χρήματα στην οικογένειά της.

Η οδοντίατρος Μασίνα Ματόλου, που έχει τρία παιδιά που πάνε σχολείο και σύζυγο ναυτικό, θα μετακομίσει μαζί με την οικογένειά της στη βόρεια αυστραλιανή πόλη Ντάργουιν. Η Ματόλου σχεδιάζει να εργαστεί με κοινότητες αυτοχθόνων.

«Μπορώ ανά πάσα στιγμή να φέρω ό,τι καινούργιο μάθω από την Αυστραλία πίσω στην κουλτούρα της πατρίδας μου, μόνο για να βοηθήσω», σημείωσε σε βίντεο με δηλώσεις.

Διαβάστε επίσης: Χειμώνας στη Γάζα: Εκτοπισμένοι ψάχνουν σίδερα για αυτοσχέδιες σκηνές

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters