Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την έναρξη ενός νέου προγράμματος «επιτάχυνσης» μεταναστευτικών αδειών για εύπορους αλλοδαπούς, το οποίο προβλέπει την απόκτηση αμερικανικής βίζας –και εν δυνάμει ιθαγένειας– με καταβολή τουλάχιστον 1 εκατ. δολαρίων. Το πρόγραμμα φέρει το όνομα Trump Gold Card και παρουσιάστηκε προσωπικά από τον ίδιο τον Τραμπ στα κοινωνικά δίκτυα.

«Δίνει άμεσο δρόμο προς την υπηκοότητα σε όλους τους κατάλληλους και ελεγμένους ανθρώπους. ΤΟΣΟ ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΟ! Οι υπέροχες αμερικανικές εταιρείες μας μπορούν επιτέλους να κρατήσουν τα ανεκτίμητα ταλέντα τους», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.





THE TRUMP GOLD CARD.



Unlock life in America. https://t.co/ui2ZkkdxEH pic.twitter.com/7pxuVvnC6z — The White House (@WhiteHouse) December 10, 2025

Τι προβλέπει η Gold Card

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα, το πρόγραμμα αφορά άτομα που μπορούν να αποδείξουν ότι θα προσφέρουν «ουσιαστικό όφελος» στις ΗΠΑ.

Η βίζα υπόσχεται μόνιμη παραμονή σε «χρόνο-ρεκόρ», με το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται να θεωρείται απόδειξη ότι ο ενδιαφερόμενος μπορεί να συνεισφέρει στην αμερικανική οικονομία.

Ατομική αίτηση: 1 εκατ. δολάρια

Εταιρική αίτηση (για χορηγούμενους εργαζόμενους): 2 εκατ. δολάρια

Platinum Card με φορολογικά προνόμια: 5 εκατ. δολάρια

Μη επιστρεπτέο τέλος επεξεργασίας: 15.000 δολάρια

Επιπλέον κρατικά τέλη μπορεί να προστεθούν, ανάλογα με το προφίλ του κάθε αιτούντος.





BREAKING: Trump is now selling “Trump Gold Cards” for one million dollars per person and two million per corporation. The perk? A government vetting that usually costs fifteen thousand dollars.



This is pay to play corruption on steroids.pic.twitter.com/0eKZfcHdwg — Really American 🇺🇸 (@ReallyAmerican1) December 10, 2025

Κριτική για «βίζα για τους πλούσιους»

Το πρόγραμμα έχει προκαλέσει αντιδράσεις, κυρίως από Δημοκρατικούς, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι δημιουργεί ένα προνομιακό παράθυρο μετανάστευσης αποκλειστικά για όσους έχουν μεγάλη οικονομική επιφάνεια.

Ο Τραμπ, ωστόσο, απαντά ότι το πρόγραμμα στοχεύει σε «υψηλού επιπέδου επαγγελματίες» και ότι «οι άνθρωποι που μπορούν να πληρώσουν 5 εκατ. δολάρια θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας».

«Θα πουληθεί σαν τρελό. Είναι ευκαιρία», είπε ο Πρόεδρος.

Σκληραίνει το μεταναστευτικό πλαίσιο των ΗΠΑ

Η Gold Card παρουσιάζεται την ώρα που η κυβέρνηση Τραμπ εντείνει τις πολιτικές καταστολής της μετανάστευσης:

Πάγωσε την εξέταση αιτήσεων από 19 χώρες της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής λόγω του travel ban.

Σταμάτησε όλες τις αποφάσεις για ασυλο.

Ξεκίνησε επανεξέταση χιλιάδων υποθέσεων που εγκρίθηκαν επί Μπάιντεν.

Επέβαλε χρέωση 100.000 δολαρίων για νέους αιτούντες H-1B βίζας, προκαλώντας ανησυχία σε χιλιάδες ξένους φοιτητές και τεχνολογικές εταιρείες.

Με αυτά τα μέτρα, η κυβέρνηση επιχειρεί να περιορίσει ριζικά τις μεταναστευτικές ροές, την ίδια στιγμή που δημιουργεί μια παράλληλη «πύλη εισόδου» για όσους μπορούν να πληρώσουν μεγάλα ποσά.