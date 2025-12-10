Οι εντάσεις μεταξύ Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών κορυφώνονται σχετικά με την πρόθεση της Τουρκίας να αναπτύξει στρατεύματα στη Γάζα ως μέρος της International Stabilization Force (ISF), σύμφωνα με πληροφορίες του i24NEWS.

Ενώ η Ουάσιγκτον εμφανίζεται ανοιχτή στο αίτημα της Άγκυρας, η ισραηλινή κυβέρνηση τηρεί απόλυτα αρνητική στάση, απορρίπτοντας κατηγορηματικά οποιαδήποτε τουρκική στρατιωτική παρουσία στο παλαιστινιακό έδαφος.

«Δεν θα πατήσει Τούρκος στρατιώτης στη Γάζα»

Ανώτερη ισραηλινή πηγή ανέφερε στο i24NEWS: «Δεν πρόκειται να πατήσει πόδι Τούρκου στρατιώτη στη Γάζα.»

Η δήλωση αυτή αντικατοπτρίζει το ιδιαίτερα τεταμένο εσωπολιτικό κλίμα στο Ισραήλ, αλλά και τις ανησυχίες για τον ρόλο του Προέδρου Ερντογάν, ο οποίος διατηρεί μακροχρόνιες σχέσεις με ανώτερα στελέχη της Χαμάς. Το ζήτημα έχει λάβει αυξημένη δημοσιότητα λόγω της προεκλογικής περιόδου στη χώρα.

Η Άγκυρα δηλώνει έτοιμη να αναπτύξει δυνάμεις

Η τουρκική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι έχει ολοκληρώσει τις προετοιμασίες για αποστολή στρατευμάτων στη Γάζα, έχοντας ήδη διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην πρώτη φάση της συμφωνίας για τη Γάζα — συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών για την απελευθέρωση ομήρων από τη Χαμάς.

Ισραήλ σε ΗΠΑ: «Απαράδεκτη οποιαδήποτε τουρκική παρουσία»

Το Ισραήλ φέρεται να έχει διαμηνύσει τη στάση του απευθείας σε ανώτατους Αμερικανούς αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων οι Jared Kushner, Steve Witkoff και ο Πρόεδρος Trump.

Το μήνυμα ήταν σαφές: οποιαδήποτε μορφή τουρκικής συμμετοχής στην ISF θεωρείται μη αποδεκτή από το Ισραήλ.

Η αμερικανική απάντηση: «Πολυεθνική δύναμη»

Αξιωματούχος των ΗΠΑ επεσήμανε ότι η ISF θα λειτουργεί υπό την εποπτεία του Board of Peace, ως πολυεθνική δύναμη και όχι ως σύμπραξη διμερών συμφωνιών.

Σημείωσε ακόμη ότι οι ΗΠΑ «αξιολογούν ανάγκες και συνεργάζονται με χώρες ικανές να υποστηρίξουν και να εφαρμόσουν το 20-σημείο σχέδιο», επαναλαμβάνοντας και τις πρόσφατες δηλώσεις του Προέδρου Trump στο Truth Social για τις επικείμενες ανακοινώσεις σχετικά με τη διεθνή αποστολή.