"Η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών είναι εφικτή. Υπάρχει εναλλακτική στην εμπορία ανθρώπων και στην παράτυπη μετανάστευση και είναι εφαρμόσιμη, είναι ένας δρόμος ο οποίος δίνει προτεραιότητα στη νομιμότητα", δήλωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι σχολιάζοντας τη συμφωνία που επιτεύχθηκε από τους αρμόδιους Ευρωπαίους υπουργούς για το Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου.

"Ένας από τους τομείς στους οποίους μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά είναι η δικαστική και η αστυνομική συνεργασία. Πρέπει να συνεχίσουμε να επικεντρωνόμαστε στις ροές χρημάτων, αλλά και να αποκτήσουμε νέα μέσα για να πλήξουμε άμεσα τα κέρδη και τις επιχειρήσεις των διακινητών", πρόσθεσε η Μελόνι.

Με αναφορά στα δύο κλειστά κέντρα για παράτυπους μετανάστες που η Ιταλία δημιούργησε στη βόρεια Αλβανία, η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης υπογράμμισε:

"Η Ιταλία εργάστηκε στην πρόταση με καινοτόμες λύσεις, οι οποίες τώρα προκαλούν όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Και μετατρέπονται σε κοινή πρακτική. Αναφέρομαι, κυρίως, στο πρωτόκολλο συνεργασίας με την Αλβανία. Το πρότυπο αυτό ήταν μέρος της πορείας που ακολουθήθηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη διαχείριση των αιτημάτων ασύλου και των επαναπατρισμών εκτός ΕΕ, αλλά και βάσει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας", δήλωσε τέλος η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ