Η Ουκρανία αναμένεται να υποβάλει σύντομα στους Αμερικανούς διαπραγματευτές ένα αναθεωρημένο σχέδιο που θα περιλαμβάνει τις προτάσεις της για τον τερματισμό του πολέμου με αξιόπιστο και αξιοπρεπή τρόπο για τη χώρα, γνωστοποίησε ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σε ανάρτησή του στο Χ, μία ημέρα πριν από τις συνομιλίες του με ηγέτες και αξιωματούχους από περίπου 30 άλλες χώρες που υποστηρίζουν τις προσπάθειες του Κιέβου να τερματίσει τον πόλεμο με τη Ρωσία με αποδεκτούς όρους, ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε πως ένα σχέδιο ειρήνης 20 σημείων θα παραδοθεί στις ΗΠΑ στο εγγύς μέλλον.

Ακόμα ανέφερε πως σήμερα, Τετάρτη (10/12) Ουκρανοί αξιωματούχοι θα πραγματοποιήσουν συνομιλίες με τους Αμερικανούς ομολόγους τους σχετικά με θέματα μεταπολεμικής ανασυγκρότησης και οικονομικής ανάπτυξης της χώρας, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου για την ειρήνη με τη Ρωσία.

«Συνεχίζουμε να επικοινωνούμε με όλους τους εταίρους μας σε καθημερινή βάση, σχεδόν 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, για να εντοπίσουμε εφικτά και ρεαλιστικά βήματα για τον τερματισμό του πολέμου. Όλα πρέπει να είναι αξιόπιστα και αξιοπρεπή για την Ουκρανία. Το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει μια συζήτηση με την αμερικανική πλευρά σχετικά με ένα έγγραφο που θα περιγράφει λεπτομερώς τη διαδικασία της μεταπολεμικής ανοικοδόμησης και οικονομικής ανάπτυξης της Ουκρανίας», ανέφερε αρχικά ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Παράλληλα, ολοκληρώνουμε τις εργασίες μας σχετικά με τα 20 σημεία ενός θεμελιώδους εγγράφου που θα μπορούσε να καθορίσει τις παραμέτρους για τον τερματισμό του πολέμου και αναμένουμε να παραδώσουμε αυτό το έγγραφο στις Ηνωμένες Πολιτείες στο εγγύς μέλλον μετά την κοινή μας εργασία με την ομάδα του προέδρου Τραμπ και τους εταίρους μας στην Ευρώπη. Το αυριανό πρόγραμμα περιλαμβάνει μια συνάντηση σε μορφή Συνασπισμού των Προθύμων και εργαζόμαστε πολύ παραγωγικά για να εγγυηθούμε τη μελλοντική ασφάλεια και να αποτρέψουμε την επανάληψη της ρωσικής επιθετικότητας», προσέθεσε.

«Αυτή η εβδομάδα μπορεί να φέρει νέα για όλους μας – και για τον τερματισμό της αιματοχυσίας. Πιστεύουμε ότι η ειρήνη δεν έχει εναλλακτική λύση και τα βασικά ερωτήματα είναι πώς να αναγκάσουμε τη Ρωσία να σταματήσει τους σκοτωμούς και τι συγκεκριμένα θα αποτρέψει τη Ρωσία από μια τρίτη εισβολή. Ευχαριστούμε όλους όσους τάσσονται στο πλευρό της Ουκρανίας!», κατέληξε.

Πηγή: ΕΡΤ