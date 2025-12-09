«Η Ουκρανία θα μπορούσε να είναι έτοιμη να διεξαγάγει εκλογές, εάν οι ΗΠΑ και οι Ευρωπαίοι εταίροι συμβάλουν στη διασφάλιση της ασφάλειας», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μιλώντας στους δημοσιογράφους.

«Ζητώ τώρα, και το δηλώνω ανοιχτά, από τις ΗΠΑ να με βοηθήσουν. Μαζί με τους ευρωπαίους εταίρους μας, μπορούμε να διασφαλίσουμε την ασφάλεια που απαιτείται για τη διεξαγωγή εκλογών. Αν αυτό συμβεί, η Ουκρανία θα είναι έτοιμη να διεξαγάγει εκλογές μέσα στους επόμενους 60 έως 90 ημέρες», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι προέτρεψε τους βουλευτές να συντάξουν νομοθετικές προτάσεις που θα επιτρέπουν αλλαγές στον εκλογικό νόμο κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής κατάστασης.

Τελεσίγραφο Τραμπ

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος, όπως αποκαλύπτουν οι Financial Times, έδωσε λίγες ημέρες προθεσμία για να απαντήσει στην προτεινόμενη ειρηνευτική συμφωνία που απαιτεί από την Ουκρανία να αποδεχτεί εδαφικές απώλειες σε αντάλλαγμα για αδιευκρίνιστες εγγυήσεις ασφάλειας από τις ΗΠΑ.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, οι απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ έδωσαν στον Ουκρανό πρόεδρο «μέρες» για να απαντήσει λαμβάνοντας ως αντάλλαγμα απροσδιόριστες εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε στους Ευρωπαίους ομολόγους του ότι είχε πιεστεί, κατά τη διάρκεια μιας διπλής τηλεφωνικής επικοινωνίας το Σάββατο, να λάβει γρήγορη απόφαση από τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του προέδρου των ΗΠΑ, Τζάρεντ Κούσνερ. Ένα άτομο που γνωρίζει το χρονοδιάγραμμα που προτάθηκε στο Κίεβο δήλωσε ότι ο Τραμπ ήλπιζε σε μια συμφωνία «μέχρι τα Χριστούγεννα».

Ο Ζελένσκι, ανέφεραν οι αξιωματούχοι, είπε στους απεσταλμένους των ΗΠΑ ότι χρειαζόταν χρόνο για να συμβουλευτεί και άλλους Ευρωπαίους συμμάχους προτού αντιδράσει στην πρόταση της Ουάσιγκτον, η οποία, όπως φοβούνται στο Κίεβο, θα μπορούσε να διασπάσει τη δυτική ενότητα εάν οι ΗΠΑ προχωρήσουν χωρίς την ευρωπαϊκή υποστήριξη.



«Θα πρέπει να αναλάβει δράση»

Είναι χαρακτηριστικό ότι σε συνέντευξή του στο Politico τη Δευτέρα, ο Τραμπ ρωτήθηκε αν είχε θέσει χρονοδιάγραμμα για να συμφωνήσει ο Ζελένσκι σε μια συμφωνία. «Λοιπόν, θα πρέπει να αναλάβει δράση και να αρχίσει, να αποδέχεται πράγματα... γιατί χάνει», απάντησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ για τον Ουκρανό ομόλογό του.

Την ίδια ώρα, οι ρωσικές δυνάμεις έχουν κλιμακώσει τις επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας και σημειώνουν σταθερά - αν και με βαριές απώλειες - κέρδη στο πεδίο της μάχης στα νοτιοανατολικά.

Στην περιοχή του Ντόνετσκ, την οποία η Ρωσία και οι ΗΠΑ πιέζουν την Ουκρανία να παραχωρήσει στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, οι δυνάμεις της Μόσχας έχουν καταλάβει μεγάλο μέρος του στρατηγικού οχυρού του Ποκρόβσκ και απειλούν την όμορη πόλη Μίρνοχραντ με περικύκλωση.

Ενδεχόμενη απώλεια αυτών των πόλεων θα έπληττε το ηθικό του Κιέβου και θα έδινε στο Κρεμλίνο μια πιθανή εξέδρα εκτόξευσης για να χτυπήσει βαθύτερα στην περιοχή. Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στους FT ότι ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ισχυρίστηκε ψευδώς ότι έχει καταλάβει πλήρως τις πόλεις σε μια προσπάθεια να πείσει τον Τραμπ ότι ο ρωσικός στρατός δεν μπορεί να σταματήσει.

