Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συνέχισε τις απειλές του για χερσαία πλήγματα εναντίον υπόπτων Βενεζουελάνων λαθρεμπόρων ναρκωτικών σε συνέντευξη που δημοσιεύεται σήμερα, καθώς αξιωματούχοι της κυβέρνησής του ετοιμάζονται να ενημερώσουν ηγέτες του Κογκρέσου εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος δήλωσε επίσης στο Politico πως μπορεί να επεκτείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του λαθρεμπορίου ναρκωτικών στο Μεξικό και στην Κολομβία, μιλώντας σε μια ευρείας γκάμας συνέντευξη κατά την οποία επιτίθεται επίσης στην Ευρώπη, ενώ κάλεσε και πάλι για εκλογές στην Ουκρανία και εξέφρασε υποστήριξη προς τον ηγέτη της Ουγγαρίας.

Τα σχόλιά του, σε μια συνέντευξη που δόθηκε χθες, Δευτέρα, επαναλαμβάνουν εν πολλοίς σημεία της κοσμοθεωρίας του μετά τη δημοσιοποίηση την περασμένη εβδομάδα ενός σαρωτικού οδικού χάρτη για τη στρατηγική των ΗΠΑ με σκοπό την αναπλαισίωση του παγκόσμιου ρόλου της χώρας.

Αυτή η Εθνική Στρατηγική Ασφαλείας περιγράφει ένα έθνος που επικεντρώνεται στο να επιβεβαιωθεί στο Δυτικό Ημισφαίριο ενώ παράλληλα προειδοποιεί την Ευρώπη ότι πρέπει να αλλάξει πορεία διαφορετικά θα αντιμετωπίσει τη «διαγραφή».

«Είναι αδύναμοι», είπε ο Τραμπ στο Politico, αναφερόμενος στους πολιτικούς ηγέτες της Ευρώπης. «Θέλουν τόσο πολύ να είναι πολιτικά ορθοί».

«Δεν ξέρουν τι να κάνουν», πρόσθεσε. «Η Ευρώπη δεν ξέρει τι να κάνει».

Σχετικά με την αμερικανική ήπειρο, ο Τραμπ αρνήθηκε κατ΄επανάληψη να απορρίψει το ενδεχόμενο να στείλει Αμερικανούς στρατιώτες στη Βενεζουέλα στο πλαίσιο μιας προσπάθειας απομάκρυνσης από την εξουσία του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, λέγοντας ότι δεν θέλει να συζητήσει τη στρατιωτική στρατηγική. «Δεν θέλω ούτε να μην το αποκλείσω ούτε να το αποκλείσω».

Απαντώντας σε ερώτηση αν θα εξέταζε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει βία εναντίον στόχων σε άλλες χώρες όπου το λαθρεμπόριο ναρκωτικών είναι πολύ ενεργό, περιλαμβανομένου του Μεξικού και της Κολομβίας, είπε: "Ναι".

Αργότερα σήμερα, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας Νταν Κέιν και ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να ενημερώσουν τους ηγέτες του Κογκρέσου και τους επικεφαλής των κοινοβουλευτικών επιτροπών για τις υπηρεσίες πληροφοριών, δήλωσαν πηγές στο Ρόιτερς.

Η ενημέρωση ακολουθεί μια στρατιωτική εκστρατεία των τελευταίων μηνών εναντίον φερόμενων ως σκαφών λαθρεμπόρων ναρκωτικών στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό που διερευνάται έπειτα από μία απόφαση στις 2 Σεπτεμβρίου για ένα δεύτερο πλήγμα σε ένα ύποπτο για μεταφορά ναρκωτικών σκάφος στην Καραϊβική.

«Αδύναμη Ευρώπη»

Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, απαντώντας σε ερώτηση για τα σχόλια του Τραμπ υπερασπίστηκε τους ηγέτες της Ένωσης και είπε πως η περιοχή παραμένει δεσμευμένη στην ένωσή της παρά τις προκλήσεις όπως ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία και οι δασμολογικές πολιτικές του Τραμπ.

«Θα αποφύγω να σχολιάσω, εκτός από το να επιβεβαιώσω ότι είμαστε πολύ ικανοποιημένοι και ευγνώμονες που έχουμε εξαιρετικούς ηγέτες», δήλωσε η εκπρόσωπος της ΕΕ Πάουλα Πίνο στην καθημερινή ενημέρωση των δημοσιογράφων, προσθέτοντας πως «ηγούνται της ΕΕ με όλες τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει, από το εμπόριο μέχρι τον πόλεμο στη γειτονιά μας, και οι οποίοι δείχνουν πως μπορούν να είναι ενωμένοι».

Στη συνέντευξή του ο Τραμπ είπε ξανά ότι είναι καιρός η Ουκρανία να κάνει εκλογές καθώς ο πόλεμος κοντεύει να συμπληρώσει τέσσερα χρόνια. Η Ουκρανία αναμένεται να μοιραστεί ένα αναθεωρημένο ειρηνευτικό σχέδιο με τις ΗΠΑ αργότερα σήμερα έπειτα από συζητήσεις που διευθετήθηκαν βιαστικά με Ευρωπαίους ηγέτες.

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος των ΗΠΑ είπε επίσης ότι δεν προσφέρει οικονομική σανίδα σωτηρίας στην κυβέρνηση του συμμάχου του Ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτορ Ορμπάν που συναντήθηκε μαζί του τον περασμένο μήνα στον Λευκό Οίκο.

«Όχι, δεν του υποσχέθηκα, αλλά οπωσδήποτε το ζήτησε», είπε.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ