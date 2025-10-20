Ένα ιδιαίτερο έργο οδικής καινοτομίας εγκαινιάστηκε στην Τουρκία: ανάμεσα στο 29ο και 31ο χιλιόμετρο του αυτοκινητόδρομου Τραπεζούντας–Μάτσκα, οι οδηγοί μπορούν πλέον να ακούν... οθωμανικό στρατιωτικό εμβατήριο καθώς κινούνται με σταθερή ταχύτητα.

Το έργο, γνωστό ως «μελωδικός δρόμος» (melodic road), αποτελεί την τρίτη τέτοια εφαρμογή στη χώρα και υλοποιήθηκε από το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών της Τουρκίας. Η τεχνολογία βασίζεται σε ειδικά διαμορφωμένες αυλακώσεις στο οδόστρωμα, οι οποίες μετατρέπουν τις δονήσεις των τροχών σε μουσικούς ήχους όταν το όχημα διατηρεί σταθερή ταχύτητα.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι διπλός, σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα είναι να ενισχυθεί η οδική ασφάλεια, ενθαρρύνοντας τους οδηγούς να κρατούν σταθερή ταχύτητα,

και να προσφέρει μια πρωτότυπη, “μουσική” εμπειρία οδήγησης, συνδυάζοντας παράδοση και τεχνολογία. «Το οθωμανικό εμβατήριο που επιλέχθηκε λειτουργεί ως συμβολικός φόρος τιμής στην πολιτιστική κληρονομιά της Τραπεζούντας, ενώ παράλληλα καθιστά την οδήγηση στην ορεινή διαδρομή πιο ευχάριστη και προσεκτική», σημειώνεται.