Ο ισραηλινός στρατός δηλώνει ότι «ξεκίνησε την εκ νέου επιβολή» της εκεχειρίας, λίγες ώρες μετά τις επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας, οι οποίες, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, πραγματοποιήθηκαν ως απάντηση σε προηγούμενες επιθέσεις της Χαμάς κατά των δυνάμεών του την Κυριακή.

«Ο ισραηλινός στρατός θα συνεχίσει να επιβάλλει τη συμφωνία εκεχειρίας και θα ανταποκριθεί με δύναμη σε οποιαδήποτε παραβίαση της συμφωνίας», προσθέτει.







Η τελευταία δήλωσή του κατηγορεί και πάλι τη Χαμάς για παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας.

Το Ισραήλ θα διακόψει τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα μέχρι νεωτέρας

Παράλληλα, το Ισραήλ θα διακόψει τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα μέχρι νεωτέρας, αναφέρουν δημοσιεύματα του ισραηλινού Τύπου, αφού η ισραηλινή κυβέρνηση κατηγόρησε τη Χαμάς ότι παραβιάζει την κατάπαυση του πυρός.

Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός είχε δεσμεύσει το Ισραήλ να επιτρέπει την είσοδο 600 φορτηγών με βοήθεια στη Γάζα κάθε μέρα.

Ωστόσο, το Ισραήλ μείωσε τον αριθμό αυτό στο μισό, κατηγορώντας τη Χαμάς ότι παραβίασε τη συμφωνία, καθώς δεν επέστρεψε εγκαίρως όλους τους νεκρούς ομήρους.

Μέχρι στιγμής, το Ισραήλ αρνείται επίσης να ανοίξει ξανά το σημαντικό συνοριακό πέρασμα της Ράφα, το μόνο σημείο πρόσβασης που δεν ελέγχεται αποκλειστικά από το Ισραήλ.

Οι ΗΠΑ προτρέπουν το Ισραήλ να δείξει αυτοσυγκράτηση

Σύμφωνα με την αναφορά του Axios στο θέμα, η ισραηλινή κυβέρνηση ενημέρωσε εκ των προτέρων την κυβέρνηση Τραμπ για τις πρόσφατες επιθέσεις της.

Οι ειδικοί διαπραγματευτές του Τραμπ για τη Γάζα, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, πραγματοποίησαν τηλεφωνική επικοινωνία με τον ισραηλινό υπουργό στρατηγικών υποθέσεων, Ρον Ντέρμερ, ο οποίος επίσης διαπραγματεύτηκε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Στη συνέχεια, Αμερικανοί αξιωματούχοι προέτρεψαν το Ισραήλ να «ανταποκριθεί αναλογικά, αλλά να επιδείξει αυτοσυγκράτηση», σύμφωνα με την Axios, η οποία επικαλείται Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Αντί να ξαναρχίσει ο πόλεμος, οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι η προσοχή πρέπει να επικεντρωθεί στην απομόνωση της Χαμάς για τις παραβιάσεις της και στη δημιουργία μιας εναλλακτικής λύσης για τη Χαμάς στη Γάζα.

«Κανείς δεν θέλει να επιστρέψει σε έναν πόλεμο πλήρους κλίμακας. Οι Ισραηλινοί θέλουν να δείξουν στη Χαμάς ότι υπάρχουν συνέπειες, χωρίς να καταστρέψουν τη συμφωνία ειρήνης», δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος.

Στο Κάιρο αντιπροσωπεία της Χαμάς

Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι η αντιπροσωπεία της έφτασε στην πρωτεύουσα της Αιγύπτου, το Κάιρο, για να παρακολουθήσει την εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με τους μεσολαβητές και τις παλαιστινιακές ομάδες.

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Χαμάς, Αλ-Χάγια, θα ηγηθεί της αντιπροσωπείας, όπως ανακοίνωσε η Χαμάς μέσω της εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και οι ηγέτες της Αιγύπτου, του Κατάρ και της Τουρκίας υπέγραψαν μια δήλωση για την ειρήνευση στη Γάζα, σε μια σύνοδο κορυφής στο αιγυπτιακό θέρετρο Σαρμ Ελ Σέιχ.

Η εκεχειρία στη Γάζα τέθηκε σε ισχύ την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, αφού το Ισραήλ και η Χαμάς συμφώνησαν στην πρώτη φάση του 20-σημείου ειρηνευτικού σχεδίου του Τραμπ. Ωστόσο, τα σχέδια εκεχειρίας φαίνεται να βρίσκονται σε σοβαρό κίνδυνο.

Πηγή: ΕΡΤ