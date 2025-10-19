Νέα επίθεση των αμερικανικών δυνάμεων κατά σκάφους διακινητών ναρκωτικών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο, ανακοίνωσε ο υπουργός Αμυνας Πιτ Χέγκσεθ. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά την επίθεση.

«Το πλοίο ήταν γνωστό στις υπηρεσίες πληροφοριών μας ότι εμπλέκεται σε λαθρεμπόριο ναρκωτικών, κινούνταν κατά μήκος μιας γνωστής διαδρομής ναρκο-διακίνησης και μετέφερε σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών. Κατά τη διάρκεια του πλήγματος, που διεξήχθη σε διεθνή ύδατα, επέβαιναν στο πλοίο τρεις άνδρες ναρκο-τρομοκράτες. Και οι τρεις τρομοκράτες σκοτώθηκαν και κανένα μέλος των αμερικανικών δυνάμεων δεν τραυματίστηκε.

Αυτά τα καρτέλ είναι η Αλ Κάιντα του Δυτικού Ημισφαιρίου, χρησιμοποιώντας βία, δολοφονίες και τρομοκρατία για να επιβάλλουν τη θέλησή τους, να απειλήσουν την εθνική μας ασφάλεια και να δηλητηριάσουν τον λαό μας. Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ θα αντιμετωπίσουν αυτές τις οργανώσεις όπως τους τρομοκράτες που είναι — θα κυνηγηθούν και θα εξοντωθούν, όπως ακριβώς και η Αλ Κάιντ», αναφέρεται σε ανάρτηση του Χέγκσεθ στο Χ.



