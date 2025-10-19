Το Βέλγιο ηγείται μιας νέας προσπάθειας για συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση όσον αφορά τις επιστροφές και απελάσεις παράτυπων ή εγκληματικών υπηκόων από το Αφγανιστάν, Συγκεκριμένα η πρωτοβουλία της Βελγίδας Υπουργού Ασύλου και Μετανάστευσης, Αννελέεν Βαν Μπόσουιτ, έχει εξασφαλίσει τη στήριξη 20 κρατών-μελών μεταξύ των οποίων και η Κύπρος.

Οι χώρες που υπέγραψαν τη κοινή επιστολή προς τον Επίτροπο Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, Μάγκνους Μπρούνερ, ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκεκριμένα βήματα για να καταστούν δυνατές τόσο οι εθελούσιες όσο και οι αναγκαστικές επιστροφές Αφγανών που δεν έχουν νόμιμο δικαίωμα παραμονής στην ΕΕ, ιδίως εκείνων που θεωρούνται απειλή για τη δημόσια ασφάλεια.

«Από τον βορρά έως τον νότο και από τη δύση έως την ανατολή, τα κράτη-μέλη αντιμετωπίζουν την ίδια πρόκληση: αδυνατούμε να επιστρέψουμε παράτυπους Αφγανούς υπηκόους, ακόμη και μετά από καταδίκες. Αυτό υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στην πολιτική ασύλου και επηρεάζει τη συλλογική μας ασφάλεια. Ήρθε η ώρα η Ευρώπη να δράσει ενωμένα», δήλωσε η Βαν Μπόσουιτ.





It’s time to unite our efforts. Those who are in Europe illegally and, on top of that, threaten our society, must return.https://t.co/0jyyZraS1S — Anneleen Van Bossuyt (@anneleen_vb) October 18, 2025





Συγκεκριμένες προτάσεις



Η επιστολή περιλαμβάνει σειρά προτάσεων για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής πολιτικής επιστροφών:

Ενδυνάμωση του ρόλου της Frontex στον συντονισμό εθελούσιων επιστροφών και επανένταξης, με στόχο μεγαλύτερη συνοχή και αποδοτικότητα κόστους.

Εντατικοποίηση των προσπαθειών για αναγκαστικές επιστροφές, με προτεραιότητα στα άτομα που αποτελούν απειλή για τη δημόσια τάξη ή την εθνική ασφάλεια.

Στενότερη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (EEAS) και πρόθυμων κρατών-μελών, μέσω κοινής αποστολής τεχνικού επιπέδου στο Αφγανιστάν για ζητήματα ταυτοποίησης.

Επίτευξη χειροπιαστής προόδου έως το τέλος του έτους στο πλαίσιο του High-Level Network on Return και άλλων ευρωπαϊκών φόρουμ.





«Ήρθε η ώρα για μια σταθερή, συντονισμένη απάντηση»

Η Βαν Μπόσουιτ τόνισε ότι η απουσία αποτελεσματικών μηχανισμών επιστροφής υπονομεύει την αξιοπιστία της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής: «Η ΕΕ πρέπει να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα: όσοι δεν έχουν δικαίωμα προστασίας ή παραμονής και απειλούν τη δημόσια ασφάλεια, πρέπει να επιστρέψουν».



Με τη στήριξη 20 χωρών —ανάμεσά τους Κύπρος, Ελλάδα, Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία, Πολωνία και Σουηδία— το Βέλγιο φιλοδοξεί να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην αναμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής επιστροφών.

«Έχουμε ένα παράθυρο ευκαιρίας να δράσουμε. Η Ευρώπη δεν μπορεί να μένει αδρανής – είναι ώρα για μια σταθερή και συντονισμένη απάντηση, ώστε να ανακτήσουμε τον έλεγχο της μετανάστευσης και της ασφάλειάς μας», κατέληξε η υπουργός.