Επί τάπητος τίθενται σε σύσκεψη που πραγματοποιείται την Κυριακή, με τη συμμετοχή της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας του Ισραήλ, τα μέτρα τα οποία θα λάβει η χώρα ως αντίδραση στην παραβίαση της εκεχειρίας στη Γάζα από τη Χαμάς με την επίθεση εναντίον οχήματος του Μηχανικού του IDF, αλλά και την απάντηση του Ισραήλ με αεροπορικά πλήγματα εντός του θύλακα.

Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, οι επιλογές που εξετάζονται αφορούν, πρώτον, την επανάληψη των αεροπορικών επιδρομών και δεύτερον τη μείωση της ανθρωπιστικής βοήθειας η οποία εισρέει στη Γάζα. Αμφότερα, βρίσκονται υπό την προϋπόθεση της έγκρισης του Ντόναλντ Τραμπ λόγω του εύθραυστου της εκεχειρίας αλλά και της επιθυμίας να συνεχιστεί η επιστροφή των σωμάτων των ομήρων.

Η εκτίμηση στο Ισραήλ, όπως μετδίδεται, είναι πως σε αυτό το στάδιο, η χώρα δεν θα λάβει δραστικά μέτρα ούτε θα επιστρέψει στις χερσαίες μάχες που προηγήθηκαν της εκεχειρίας, εν αναμονή αύριο και της άφιξης του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς αλλά και του ειδικού απεσταλμένου του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Ουίτκοφ για εξέταση της όλης κατάστασης όπως διαμορφώνεται.

Πάντως, ισραηλινά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι η Πολεμική Αεροπορία της χώρας ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει νέα χτυπήματα εναντίον της Χαμάς.

Πηγή: ΚΥΠΕ