Το κοινοβούλιο της Πορτογαλίας ενέκρινε νομοσχέδιο που απαγορεύει τη χρήση της μπούρκας σε δημόσιους χώρους λόγω φύλου ή θρησκεύματος.

Το συγκεκριμένο μέτρο είχε προταθεί από το ακροδεξιό κόμμα Chega (Αρκετά) και θα απαγορεύει τη χρήση καλύμματος όπως η μπούρκα (ένα ένδυμα που καλύπτει ολόκληρο το σώμα της γυναίκας από το κεφάλι μέχρι τα πόδια) και το νικάμπ (το ισλαμικό πέπλο που καλύπτει ολόκληρο το πρόσωπο με ένα άνοιγμα για τα μάτια) στους περισσότερους δημόσιους χώρους, σύμφωνα με τον Guardian.



Τα πέπλα που καλύπτουν το πρόσωπο θα εξακολουθούν να επιτρέπονται σε αεροπλάνα, διπλωματικές εγκαταστάσεις και χώρους λατρείας.

Το νομοσχέδιο προβλέπει πρόστιμα τα οποία κυμαίνονται από 200 έως 4.000 ευρώ. Το νομοσχέδιο χρειάζεται ακόμη την υπογραφή του προέδρου Μαρσέλου Ρεμπέλου ντε Σόουζα, ο οποίος μπορεί είτε να το επικυρώσει είτε να το επιστρέψει στη Βουλή με βέτο ή να το παραπέμψει στο Συνταγματικό Δικαστήριο για έλεγχο.

Εάν υπογραφεί και γίνει νόμος, η Πορτογαλία θα ενταχθεί σε μια σειρά ευρωπαϊκών χωρών, όπως η Αυστρία, η Γαλλία, το Βέλγιο και οι Κάτω Χώρες, που έχουν επιβάλει πλήρη ή μερική απαγόρευση της κάλυψης του προσώπου και του κεφαλιού.



Στο νομοσχέδιό του, το Chega ανέφερε ότι η κάλυψη του προσώπου υποβάλλει τα άτομα -ειδικά τις γυναίκες- «σε καταστάσεις αποκλεισμού και κατωτερότητας» και είναι ασυμβίβαστη με αρχές όπως «η ελευθερία, η ισότητα και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια».

Από την πλευρά τους οι βουλευτές των αριστερών κομμάτων διαφώνησαν. «Αυτή η πρωτοβουλία χρησιμοποιείται αποκλειστικά για να στοχοποιήσει τους αλλοδαπούς, όσους έχουν διαφορετική θρησκεία», δήλωσε ο βουλευτής του κεντροαριστερού Σοσιαλιστικού Κόμματος Πέδρο Ντελγκάδο Άλβες, το κόμμα του οποίου ψήφισε κατά του νομοσχεδίου. Είπε ότι, ενώ καμία γυναίκα δεν πρέπει να αναγκάζεται να φοράει πέπλο, η προσέγγιση του ακροδεξιού κόμματος ήταν λανθασμένη.

Πηγή: Πρώτο Θέμα