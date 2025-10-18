Ξεκίνησαν οι εργασίες επισκευής των κατεστραμμένων γραμμών ηλεκτροδότησης προς το πυρηνικό εργοστάσιο Ζαπορίζια της Ουκρανίας μετά από μια μακρά διακοπή, μετά τη δημιουργία τοπικών ζωνών κατάπαυσης του πυρός, δήλωσε το Σάββατο ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ).

Ο χώρος, που κατέχεται από ρωσικές δυνάμεις από τον Μάρτιο του 2022, έχασε τη σύνδεσή του με το δίκτυο στις 23 Σεπτεμβρίου για δέκατη φορά -- σηματοδοτώντας τη μεγαλύτερη διακοπή εξωτερικής παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στην εγκατάσταση από τότε που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία.

Οι επισκευές στις εξωτερικές γραμμές ηλεκτροδότησης ξεκίνησαν μετά τη «δημιουργία τοπικών ζωνών κατάπαυσης του πυρός για να επιτραπεί η συνέχιση των εργασιών», δήλωσε ο Ραφαέλ Γκρόσι, επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, σε μια ανάρτηση στο X.

Ο ΔΟΑΕ δήλωσε ότι και οι δύο πλευρές συνεργάστηκαν με τον οργανισμό για να επιτρέψουν την συνέχιση αυτού του «περίπλοκου σχεδίου επισκευής».

Η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης είναι ζωτικής σημασίας για την πυρηνική ασφάλεια, ανέφερε.

Ο οργανισμός δεν ανέφερε πόσο χρόνο θα διαρκέσουν οι εργασίες. Έχει δηλώσει προηγουμένως ότι απαιτούνται επισκευές και στις δύο πλευρές της πρώτης γραμμής, αρκετά χιλιόμετρα από το εργοστάσιο.

Τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία επιβεβαίωσαν ότι οι εργασίες επισκευής βρίσκονται σε εξέλιξη.

Από τη διακοπή, ο μεγαλύτερος πυρηνικός σταθμός παραγωγής ενέργειας στην Ευρώπη τροφοδοτείται από εφεδρικές γεννήτριες ντίζελ. Ο ΔΟΑΕ αναφέρει ότι η ασφάλεια έχει διατηρηθεί, με τους αντιδραστήρες να συνεχίζουν να ψύχονται αποτελεσματικά.

Βρίσκεται κοντά στην πόλη Ενερχοντάρ κατά μήκος του ποταμού Δνείπερου και βρίσκεται κοντά στην πρώτη γραμμή.

Οι έξι αντιδραστήρες του, οι οποίοι παρήγαγαν περίπου το ένα πέμπτο της ηλεκτρικής ενέργειας της Ουκρανίας πριν από τον πόλεμο, έκλεισαν μετά την ανάληψη του ελέγχου από τη Μόσχα. Ωστόσο, ο σταθμός χρειάζεται ηλεκτρική ενέργεια για να διατηρήσει τα συστήματα ψύξης και ασφάλειας για την αποφυγή μίας καταστροφής.

Η Μόσχα και το Κίεβο έχουν επανειλημμένα αλληλοκατηγορηθεί ότι διακινδυνεύουν μια πυρηνική καταστροφή με τις επιθέσεις τους στον χώρο αλλά και για την τελευταία διακοπή ρεύματος.

