Θετικό κλίμα διαμορφώνεται στις σχέσεις Άγκυρας – Βερολίνου, σύμφωνα με δημοσιεύματα του τουρκικού Τύπου τα οποία γράφουν ότι η Γερμανία εμφανίζεται πλέον θετική στην πώληση των μαχητικών Eurofighter στην Τουρκία, ένα θέμα που είχε «παγώσει» τα τελευταία χρόνια λόγω πολιτικών περιορισμών και επιφυλάξεων εντός ΕΕ. Οι δύο Υπουργοί φέρονται να συζήτησαν και για το νέο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την άμυνα, SAFE, αναφέρει ο τουρκικός Τύπος.

Όπως αναφέρουν τα δημοσιεύματα, κατά τη συνάντησή του στην Άγκυρα με τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ, ο Τούρκος ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν δήλωσε ότι η Τουρκία είναι ικανοποιημένη από τα βήματα της Γερμανίας σχετικά με την άρση των περιορισμών στον αμυντικό τομέα, τονίζοντας πως η προμήθεια των Eurofighter έχει στρατηγική σημασία για την ασφάλεια της Ευρώπης.

«Είμαστε ικανοποιημένοι από τα θετικά βήματα της Γερμανίας σχετικά με τους περιορισμούς στη βιομηχανία άμυνας. Ως δύο σύμμαχοι, δίνουμε μεγάλη σημασία στη στενή συνεργασία για θέματα που αφορούν την ασφάλεια της Ευρώπης», δήλωσε ο Φιντάν.

Σύμφωνα με τα ίδια τουρκικά δημοσιεύματα, από την πλευρά του, ο Γιόχαν Βάντεφουλ επιβεβαίωσε πως το Βερολίνο βλέπει θετικά την πώληση των Eurofighter στην Τουρκία, λέγοντας ότι «η αποστολή των Eurofighter στην Τουρκία είναι απολύτως φυσική για εμάς. Ως Κυβέρνηση, αντιμετωπίζουμε θετικά την παράδοση αυτών των αεροσκαφών».

Σύμφωνα με τη τουρκική εφημερίδα Τουρκίγε, το Βερολίνο ξεκινά διαπραγματεύσεις για την πώληση 40 μαχητικών Eurofighter και η συμφωνία ενδέχεται να υπογραφεί μέσα στο έτος.

Τουρκικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι παράλληλα με το ζήτημα των Eurofighter, οι δύο Υπουργοί συζήτησαν την πιθανή συμμετοχή της Τουρκίας στο νέο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την άμυνα SAFE, ύψους 150 δισεκατομμυρίων ευρώ, που έχει στόχο τη δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού αμυντικού πλαισίου.

Η εφημερίδα Karar αναφέρει ότι η συμμετοχή της Τουρκίας στο SAFE προκάλεσε ανησυχία στην Αθήνα, η οποία απειλεί με βέτο αν δεν αποσυρθεί η τουρκική απόφαση «casus belli» σε περίπτωση επέκτασης των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 μίλια, όπως συμπληρώνεται.

Το Βερολίνο, σημειώνει η ίδια εφημερίδα, επιδιώκει να αποκλιμακώσει τις εντάσεις και να προχωρήσει τη συνεργασία με την Τουρκία, την οποία θεωρεί κρίσιμη για τη διαμόρφωση της νέας αρχιτεκτονικής ασφάλειας της Ευρώπης.

Πηγή: ΚΥΠΕ