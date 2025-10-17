Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως αναμένει σύντομα διεύρυνση των Συμφωνιών του Αβραάμ και ελπίζει πως η Σαουδική Αραβία θα προσχωρήσει στη συμφωνία που εξομάλυνε τις διπλωματικές σχέσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και ορισμένες αραβικές χώρες.

«Ελπίζω να δω τη Σαουδική Αραβία να μπαίνει μέσα, και ελπίζω να δω και άλλους να μπαίνουν μέσα. Νομίζω ότι όταν η Σαουδική Αραβία μπαίνει μέσα, όλοι μπαίνουν μέσα», είπε ο Τραμπ σε συνέντευξη που μεταδόθηκε σήμερα στο δίκτυο Fox Business Network.

Ο Τραμπ είπε πως είχε «μερικές πολύ καλές συζητήσεις» ακόμη και την Τετάρτη, με χώρες που έχουν εκφράσει προθυμία να ενταχθούν στις συμφωνίες.

«Πιστεύω ότι θα μπουν όλες πολύ σύντομα», είπε ο Τραμπ στη συνέντευξη, η οποία ηχογραφήθηκε χθες Πέμπτη. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Μπαχρέιν υπέγραψαν τις συμφωνίες το 2020 κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, σπάζοντας ένα μακρόχρονο ταμπού στο να είναι οι πρώτες αραβικές χώρες που αναγνωρίζουν το Ισραήλ σε ένα τέταρτο αιώνα. Το Μαρόκο και το Σουδάν ακολούθησαν.

Ο Τραμπ, που κάλεσε ηγέτες μουσουλμανικών και ευρωπαϊκών χωρών στην Αίγυπτο για να συζητήσουν το μέλλον της Λωρίδας της Γάζας τη Δευτέρα, έχει παρουσιάσει το σχέδιό του για το τέλος του πολέμου στη Γάζα ως τον καταλύτη για μια ευρύτερη περιφερειακή ειρηνική διευθέτηση.

Είπε τότε πως και άλλες χώρες θα προσχωρήσουν στην πρωτοβουλία Συμφωνίες του Αβραάμ ρίχνοντας μάλιστα την ιδέα για μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ των θανάσιμων εχθρών στη Μέση Ανατολή, του Ιράν και του Ισραήλ, λέγοντας στο ισραηλινό κοινοβούλιο (Κνεσέτ) πως πιστεύει ότι το Ιράν θέλει συμφωνία: «Δεν θα ήταν ωραία;»

Η συνέντευξη μεταδόθηκε στην εκπομπή του FBN "Mornings with Maria".



Πηγή: ΚΥΠΕ