Σε περίπτωση που αεροσκάφος χτυπηθεί από κεραυνό, μπορεί να γίνει δεκτό ότι συντρέχουν έκτακτες περιστάσεις σύμφωνα με απόφαση που αφορά τα δικαιώματα των επιβατών σε περιπτώσεις ακύρωσης ή καθυστέρησης πτήσεων και που εξέδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) την Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2025. Η υπόθεση που αφορά επίλυση διαφορών μεταξύ της Austrian Airlines και της AirHelp και αναδεικνύει τις υποχρεώσεις των αεροπορικών εταιρειών ως προς τα δικαιώματα των επιβατών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΕΕ, το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η πτώση κεραυνού σε αεροσκάφος μπορεί να θεωρηθεί «έκτακτη περίσταση», ωστόσο αυτό δεν σημαίνει αυτόματα ότι η αεροπορική εταιρεία απαλλάσσεται από την υποχρέωση να αποζημιώσει τους επιβάτες. Για να αποφύγει την αποζημίωση, η εταιρεία πρέπει να αποδείξει ότι έλαβε όλα τα εύλογα μέτρα για να αποφύγει τις συνέπειες της έκτακτης κατάστασης, όπως η καθυστέρηση ή η ακύρωση της πτήσης.

Η απόφαση ενισχύει τα δικαιώματα των επιβατών, καθώς οι αεροπορικές εταιρείες δεν μπορούν πλέον να επικαλούνται απλώς «έκτακτες περιστάσεις» για να αποφύγουν την αποζημίωση. Πρέπει να αποδείξουν ότι έλαβαν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή των προβλημάτων, καθώς και ότι οι καθυστερήσεις ή οι ακυρώσεις δεν οφείλονται σε ελάττωμα της εταιρείας (π.χ. κακή συντήρηση ή έλλειψη προγραμματισμού).

Από τη πλευράς της, η Austrian Airlines υποστήριξε ότι η πτώση κεραυνού και οι επακόλουθοι έλεγχοι ασφαλείας αποτελούν «έκτακτη περίσταση», η οποία την απαλλάσσει από την υποχρέωση αποζημίωσης. Ωστόσο, το ΔΕΕ διευκρινίζει ότι η εταιρεία οφείλει να αποδείξει ότι ενήργησε με προσοχή και υπευθυνότητα.

Πηγή: ΚΥΠΕ