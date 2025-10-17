«Οποιαδήποτε συνάντηση που προάγει τη διαδικασία για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία είναι ευπρόσδεκτη» ανέφερε την Παρασκευή εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, απαντώντας σε ερωτήματα σχετικά με τη στάση της ΕΕ απέναντι σε μια πιθανή συνάντηση μεταξύ του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην Ουγγαρία, τον ρόλο της χώρας αυτής και τις νομικές επιπτώσεις για την άφιξη του Πούτιν σε ευρωπαϊκό έδαφος.

«Η Πρόεδρος Φον ντερ Λάιεν χαιρετίζει οποιαδήποτε βήματα που οδηγούν σε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη για την Ουκρανία. Εάν η προτεινόμενη συνάντηση εξυπηρετεί τον σκοπό της, την χαιρετίζουμε. Η γενική μας θέση για την Ουκρανία είναι μακροχρόνια και γνωστή, αλλά όσον αφορά τη σύνδεση αυτής της συνάντησης - η οποία δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί ή δεν έχει ακόμη καθοριστεί καμία λεπτομέρεια, από όσο καταλαβαίνω - με το τρέχον αμυντικό έργο, πρόκειται για δύο ξεχωριστά πράγματα. Το έργο μας για την άμυνα, το οποίο παρουσιάστηκε χθες λεπτομερώς, θα συνεχιστεί και δεν πρόκειται να συγχέουμε αυτά τα ζητήματα αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος της Επιτροπής, Όλοφ Γκιλ.

Από μεριάς της, η εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Ανίτα Χίπερ, ξεκαθάρισε ότι ενώ ο Πούτιν και ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ έχουν υποστεί δέσμευση περιουσιακών στοιχείων μέσα των κυρώσεων της ΕΕ, αυτό δεν περιλαμβάνει ταξιδιωτική απαγόρευση από την ΕΕ. Επομένως, τεχνικά δεν υπάρχει εμπόδιο στο ταξίδι του Πούτιν προς την Ουγγαρία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πρόσθεσε.

Ωστόσο όπως επισήμανε η Χίπερ, τα κράτη μέλη μπορούν να λάβουν μεμονωμένες αποφάσεις ως προς τη μη διέλευση του Ρώσου Προέδρου και του Λαβρόφ. «Πράγματι, όσον αφορά την κατεύθυνση της διαδρομής, τα κράτη μέλη μπορούν να εκδίδουν τέτοιες παρεκκλίσεις μεμονωμένα» ανέφερε.

Όσον αφορά τον ρόλο της Ουγγαρίας, η Κομισιόν σημείωσε ότι η χώρα εκπροσωπεί τα δικά της συμφέροντα και όχι της ΕΕ στο ζήτημα. Παρά το ένταλμα σύλληψης που εκκρεμεί από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για τον Πούτιν, η Ουγγαρία παραμένει νομικά υποχρεωμένη να το εφαρμόσει έως την επίσημη αποχώρησή της από το Δικαστήριο, η οποία αναμένεται το επόμενο έτος, τον Ιούνιο του 2026, ένα έτος μετά την αναφορά της Ουγγαρίας για την αποχώρηση αυτή προς τον ΓΓ του ΟΗΕ.



Πηγή: ΚΥΠΕ