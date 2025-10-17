Η Τουρκία και η Λιβύη υπέγραψαν νέο Μνημόνιο Κατανόησης για το Εμπόριο και τις Συμβάσεις, στο πλαίσιο του Τουρκοαφρικανικού Επιχειρηματικού και Οικονομικού Φόρουμ (TABEF), που πραγματοποιείται στο Συνεδριακό Κέντρο Κωνσταντινούπολης.

Ο Τούρκος Υπουργός Εμπορίου Όμερ Μπολάτ υπέγραψε τη συμφωνία με τον Λίβυο Υπουργό Οικονομίας και Εμπορίου Μουχάμαντ Χουβάιτζ και τον Υπουργό Μεταφορών Μουχάμαντ Σαλίμ αλ-Σαχούμπι.

Σύμφωνα με το τουρκικό Υπουργείο Εμπορίου, το Μνημόνιο περιλαμβάνει συνεργασία στο πλαίσιο του μηχανισμού της Μικτής Οικονομικής και Εμπορικής Επιτροπής (JETCO), καθώς και στον τομέα των κατασκευών, με στόχο την ενίσχυση των εμπορικών και επενδυτικών σχέσεων των δύο χωρών.

Το Φόρουμ Τουρκίας – Αφρικής, που διοργανώνεται υπό την αιγίδα του τουρκικού Υπουργείου Εμπορίου, συνεχίζεται με τη συμμετοχή υπουργών, επιχειρηματιών και εκπροσώπων επενδυτικών οργανισμών από περισσότερες από 40 αφρικανικές χώρες.

Πηγή: ΚΥΠΕ