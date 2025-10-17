Ο Ace Frehley, ο αυθεντικός κιθαρίστας και ιδρυτικό μέλος του θρυλικού αμερικανικού συγκροτήματος Kiss, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του μάνατζέρ του, ο Frehley πέθανε ήρεμα, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του, στο Morristown του Νιου Τζέρσεϊ. Όπως έγινε γνωστό, είχε υποστεί πρόσφατα μια πτώση που επιδείνωσε την κατάσταση της υγείας του.

Η οικογένειά του εξέφρασε τη συντριβή της σε δήλωση, σημειώνοντας πως είναι «εντελώς συντετριμμένοι και με ραγισμένες καρδιές», προσθέτοντας πως θα «φυλάξουν για πάντα τις πιο όμορφες αναμνήσεις, το γέλιο του και την καλοσύνη που χάριζε απλόχερα στους γύρω του».

Ο «Spaceman» που άλλαξε τη ροκ σκηνή



Γεννημένος στη Νέα Υόρκη το 1951, ο Ace Frehley υπήρξε ένας από τους ιδρυτές των Kiss μαζί με τους Paul Stanley, Gene Simmons και Peter Criss. Από την πρώτη τους εμφάνιση το 1973, ο Frehley ξεχώρισε με το εκρηκτικό του στυλ, τη σκηνική του παρουσία και τον ιδιαίτερο ήχο της κιθάρας του.

Στη σκηνή υιοθέτησε το persona του «Spaceman», έναν διαστημικό χαρακτήρα που έγινε σήμα κατατεθέν των Kiss. Με το χαρακτηριστικό μακιγιάζ, τα εφέ καπνού που έβγαιναν από την κιθάρα του και τις θεαματικές εκρήξεις στη σκηνή, ο Frehley συνέβαλε αποφασιστικά στη δημιουργία του μύθου της μπάντας.

Οι Kiss έγιναν διάσημοι για τις φαντασμαγορικές τους συναυλίες – με πυροτεχνήματα, καπνούς, ψεύτικο αίμα και θεατρικά κοστούμια – και για επιτυχίες όπως τα “Rock and Roll All Nite” και “Detroit Rock City”, που καθόρισαν τη ροκ δεκαετία του ’70.









Από την αποχώρηση, στη θριαμβευτική επιστροφή



Ο Frehley αποχώρησε για πρώτη φορά από το συγκρότημα το 1982, ακολουθώντας σόλο καριέρα με επιτυχία. Επέστρεψε το 1996 για τη μεγάλη “Reunion Tour”, που επανένωσε τα αυθεντικά μέλη των Kiss και επανέφερε τη μπάντα στο επίκεντρο της ροκ επικαιρότητας.

Παρέμεινε μέχρι το 2002, κυκλοφορώντας παράλληλα προσωπικά άλμπουμ και συνεργασίες.

Το 2014, ο Ace Frehley μαζί με τα υπόλοιπα μέλη των Kiss εντάχθηκαν στο Rock and Roll Hall of Fame, μια κορυφαία στιγμή αναγνώρισης για τη συμβολή τους στη μουσική ιστορία.