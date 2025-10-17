Ισραηλινά πλήγματα στον νότιο Λίβανο στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον έναν άνθρωπο και τραυμάτισαν άλλους επτά χθες Πέμπτη, με τον ισραηλινό στρατό να ανακοινώνει πως στοχοποίησε το κίνημα Χεζμπολά και συμμάχους του αλλά αντίθετα τον πρόεδρο της χώρας να καταγγέλλει επιδρομές εναντίον «πολιτικών εγκαταστάσεων».

Το λιβανικό υπουργείο Υγείας ανέφερε πως ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σε πλήγμα στην πόλη Σμίσταρ (ανατολικά). Άλλος τραυματίστηκε στη Μπνααφούλ, στην περιφέρεια Σαΐντα (νοτιοδυτικά) κι ακόμη έξι στην Ανσάρ, στην περιφέρεια Ναμπάτια (νότια), σύμφωνα με την ίδια πηγή.





Hezbollah spends months on rearming and rebuilding only for it all to be destroyed in 15 seconds.



This is tonight 👇🏻 pic.twitter.com/4fn0hwgeqf — Open Source Intel (@Osint613) October 16, 2025

Ο πρόεδρος Ζοζέφ Αούν τόνισε ότι οι ισραηλινές επιδρομές έπληξαν «πολιτικές εγκαταστάσεις», καταδικάζοντας αυτή που χαρακτήρισε νέα παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που κλείστηκε πέρυσι.

«Η συνεχιζόμενες ισραηλινές επιθέσεις εγγράφονται στο πλαίσιο συστηματικής πολιτικής με στόχο την καταστροφή παραγωγικών υποδομών, την παρεμπόδιση της ανάταξης της οικονομίας και την υπονόμευση της εθνικής σταθερότητας με ψευδή προσχήματα ασφαλείας», επισήμανε ο κ. Αούν.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους ότι «έπληξαν τρομοκρατικές υποδομές της Χεζμπολά (...) στην περιφέρεια Μαζραάτ Σινά, στον νότιο Λίβανο».

Πρόσθεσαν ότι έπληξαν εγκαταστάσεις χρησιμοποιούμενες από την Green Without Borders («πράσινο χωρίς σύνορα»), μη κυβερνητική οργάνωση στην οποία επιβάλλονται αμερικανικές κυρώσεις, που το Ισραήλ διατείνεται πως «επιχειρεί ως πολιτική προκάλυψη για να αποκρύψει την παρουσία της Χεζμπολά σε περιοχή που συνορεύει με το Ισραήλ».

Το Ισραήλ βομβαρδίζει σχεδόν καθημερινά τον Λίβανο τους τελευταίους μήνες, παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός η οποία τέθηκε σε ισχύ πριν από σχεδόν έναν χρόνο, τον Νοέμβριο του 2024, έπειτα από έναν και πλέον χρόνο εχθροπραξιών με το κίνημα Χεζμπολά, που πρόσκειται στο Ιράν, οι οποίες μετατράπηκαν σε ανοικτό πόλεμο δυο μηνών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ