Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν σήμερα στο Ναϊρόμπι, όταν οι δυνάμεις ασφαλείας άνοιξαν πυρ και έριξαν δακρυγόνα για να σκορπίσουν το τεράστιο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί σε ένα στάδιο της κενυατικής πρωτεύουσας όπου είχε εκτεθεί για λαϊκό προσκύνημα η σορός του αποθανόντα ηγέτη της αντιπολίτευσης Ραΐλα Οντίνγκα.

The body of former Prime Minister Raila Odinga has arrived at Kasarani Stadium. Tens of thousands of mourners have filled the stadium, with many more streaming in to pay their last respects to one of Kenya’s most influential political figures. pic.twitter.com/lCbWGjo6P1 — BBC News Africa (@BBCAfrica) October 16, 2025

Σύμφωνα με την κενυατική τηλεόραση, αφού οι δυνάμεις ασφαλείας άρχισαν να πυροβολούν στον αέρα, η αστυνομία έριξε δακρυγόνα και το στάδιο εκκενώθηκε πολύ γρήγορα.

Νωρίτερα, χιλιάδες άνθρωποι εισέβαλαν στο διεθνές αεροδρόμιο του Ναϊρόμπι, διακόπτοντας την τελετή κατά την οποία ο πρόεδρος της Κένυας Ουίλιαμ Ρούτο και άλλοι αξιωματούχοι υποδέχονταν με στρατιωτικές τιμές το φέρετρο του Οντίνγκα.

Λόγω του χάους, το αεροδρόμιο διέκοψε για δύο ώρες τη λειτουργία του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters