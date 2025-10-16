Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο. Σύμφωνα με πηγές του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, στη συνομιλία συζητήθηκαν τα βήματα που μπορούν να γίνουν για «τη διατήρηση της εκεχειρίας στη Γάζα και τη διασφάλιση της απρόσκοπτης παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή».

Αξιολόγηση της Διακήρυξης του Σαρμ ελ-Σέιχ

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, «εξετάστηκαν ζητήματα που σχετίζονται με την εφαρμογή της Διακήρυξης Προθέσεων που υπογράφηκε στο Σαρμ ελ-Σέιχ».

Ανταλλαγή απόψεων για Συρία, Ιράν και Ουκρανία

H συνομιλία δεν περιορίστηκε στη Γάζα, αλλά και στις εξελίξεις στη Συρία, σε ζητήματα που αφορούν «τις διαπραγματεύσεις γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν», καθώς και για «την πορεία του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας».