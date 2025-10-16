Το Ιράν εξέφρασε σήμερα την ικανοποίησή του για την κατάπαυση του πυρός μεταξύ Πακιστάν και Αφγανιστάν, και οι δύο γειτονικές του χώρες από την ανατολική του πλευρά, καλώντας σε διάλογο και στην άσκηση της διπλωματίας έπειτα από αρκετές ημέρες φονικών συγκρούσεων.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ εξέφρασε ανησυχία για τα θύματα μεταξύ των αμάχων και απηύθυνε έκκληση για περιφερειακή συνεργασία κατά της τρομοκρατίας, επαναλαμβάνοντας ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να "προσφέρει τη βοήθειά της σε κάθε προσπάθεια που έχει στόχο τη διατήρηση της ηρεμίας και τη μείωση των εντάσεων" μεταξύ των δύο χωρών.

Για μια διαρκή εκεχειρία, "η μπάλα είναι στο γήπεδο" της κυβέρνησης των Ταλιμπάν, δηλώνει το Ισλαμαμπάντ

Ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ δήλωσε σήμερα, δεύτερη ημέρα της κατάπαυσης του πυρός με το Αφγανιστάν, ότι η διάρκειά της εξαρτάται από την Καμπούλ καθώς "η μπάλα είναι στο γήπεδο" της κυβέρνησης των Ταλιμπάν.

"Χθες (Τετάρτη), αποδεχτήκαμε μια προσωρινή κατάπαυση του πυρός 48 ωρών", δήλωσε κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού του συμβουλίου. "Εάν θέλουν την επίλυση των προβλημάτων και να ανταποκριθούν στις πραγματικές μας αξιώσεις, τότε είμαστε έτοιμοι να τους δεχτούμε. Η μπάλα είναι στο γήπεδό τους", δήλωσε καταγγέλλοντας το γεγονός ότι "τρομοκράτες επιχειρούν ατιμώρητοι από την αφγανική πλευρά των συνόρων".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP