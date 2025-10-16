Σαράντα άμαχοι σκοτώθηκαν χθες, Τετάρτη, σε συγκρούσεις στα σύνορα ανάμεσα στο Αφγανιστάν και το Πακιστάν πριν τεθεί σε εφαρμογή μια εκεχειρία, δήλωσαν σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο οι υγειονομικές αρχές μεθοριακής επαρχίας του νότιου Αφγανιστάν.

«Έχουμε 170 τραυματίες και 40 μάρτυρες, όλους αμάχους», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Καριμουλάχ Ζουμπαΐρ Αγά, διευθυντής Δημόσιας Υγείας στην επαρχία της Σπιν Μπολντάκ, την επομένη μιας ημέρας φονικών συγκρούσεων.

Οι δύο χώρες τηρούν σήμερα την κατάπαυση του πυρός που συμφωνήθηκε χθες. Σύμφωνα με το Ισλαμαμπάντ, η εκεχειρία τέθηκε σε ισχύ χθες, Τετάρτη, στις 16:00 (ώρα Ελλάδας) και πρόκειται να διαρκέσει 48 ώρες ώστε «να βρεθεί μια θετική λύση με εποικοδομητικό διάλογο».

Η ηρεμία έχει επιστρέψει και στην Καμπούλ, όπου λίγο μετά τη χθεσινή ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός είχαν ακουστεί νέες εκρήξεις.

Πηγές στις πακιστανικές δυνάμεις ασφαλείας ανέφεραν ότι ο στρατός στοχοθέτησε εκεί με «πλήγματα ακριβείας» ένοπλη ομάδα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP