Η Άγκυρα υπενθυμίζει με κάθε ευκαιρία ότι ο στρατός της είναι έτοιμος να αναλάβει καθοριστικό ρόλο στη σταθεροποίηση της Γάζας

Ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ, ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια της Συνόδου Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να συμμετάσχει σε μια πολυεθνική δύναμη που θα δημιουργηθεί στη Γάζα. Ο ίδιος εξέφρασε την ελπίδα ότι η τρέχουσα εκεχειρία θα αποτελέσει το ξεκίνημα μιας λύσης δύο κρατών.

Την ίδια ώρα, ο Γιασάρ Γκιουλέρ πρόβαλε τη συμβολή της στο ΝΑΤΟ ως απόδειξη της ικανότητας της Τουρκίας να ηγηθεί σε κρίσιμα πεδία ασφάλειας. Ο Γκιουλέρ συμμετείχε σε σημαντικές συνεδρίες που αφορούσαν τις δυνατότητες αποτροπής της συμμαχίας, τη στήριξη προς την Ουκρανία και ευρύτερες περιφερειακές ανησυχίες ασφάλειας. Ο Τούρκος υπουργός υπογράμμισε τη θέση της Τουρκίας μεταξύ των πέντε κορυφαίων συμβαλλόμενων στρατιωτικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ και αναφέρθηκε στις σημαντικές επενδύσεις στην εκσυγχρονισμένη στρατιωτική υποδομή, περιλαμβανομένης της δέσμευσης να φτάσει στο στόχο 5% των αμυντικών δαπανών.

Εκεχειρία στη Γάζα και στόχος δύο κρατών

Ο Γιασάρ Γκιουλέρ εξέφρασε ικανοποίηση για την τρέχουσα εκεχειρία και τόνισε την ανάγκη πλήρους εφαρμογής της, λέγοντας ότι «ελπίζουμε ότι αυτή η εξέλιξη θα αποτελέσει την αρχή μιας δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης και τελικά θα συμβάλει στον στόχο της λύσης των δύο κρατών». Παράλληλα, υπενθύμισε τη δέσμευση της Τουρκίας για συνεχιζόμενη ανθρωπιστική υποστήριξη στη Γάζα, σε συνδυασμό με την πιθανή στρατιωτική συμβολή στη δύναμη σταθεροποίησης του 20-σημείου σχεδίου ειρήνης του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Διμερείς και πολυμερείς επαφές

Σχολιαστική εισαγωγή: Η στρατιωτική ετοιμότητα συνοδεύεται από ενεργή διπλωματική κινητικότητα, προκειμένου να εδραιωθεί η Τουρκία ως αξιόπιστος εταίρος.

Κατά τη διάρκεια της συνόδου, ο Γκιουλέρ είχε συναντήσεις με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, και τον Βρετανό Υπουργό Άμυνας Τζον Χίλι, καθώς και τριμερείς συνομιλίες με τους Ρουμάνους και Βούλγαρους ομολόγους του. Στο πλαίσιο αυτό υπογράφηκε και «επιστολή προθέσεων για το Fires Centre of Excellence» και «μνημόνιο συνεργασίας για το Distributed Synthetic Training High Visibility Project».