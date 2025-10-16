Ο αριθμός των ανθρωποκτονιών και των εγκλημάτων που καλούνται να εξιχνιάσουν οι ντετέκτιβ στις ΗΠΑ είναι τεράστιος. Πολλές φορές, υποθέσεις «παγώνουν» αλλά αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ξεχνιούνται. Κάποιες, όπως αυτή του βιασμού και της δολοφονίας της Τερέζα Φούσκο το 1984, μπορούν να λυθούν ακόμα και έπειτα από 41 χρόνια.

Οι Αρχές του Λονγκ Άιλαντ είχαν ένα στίγμα να διώξουν από πάνω τους. Το 2003, 19 χρόνια μετά το έγκλημα με θύμα ένα 16χρονο κορίτσι, είχαν συλλάβει τρεις νεαρούς ως υπεύθυνους, οι οποίοι μετά από κακοδικία και λανθασμένα στοιχεία, πέρασαν άδικα 18 χρόνια στη φυλακή.

Αποφυλακίστηκαν το 2021, υπέβαλαν αγωγή και τελικά κέρδισαν αποζημίωση 43 εκατ. δολαρίων. Η αθώωσή τους μέσω εξέτασης DNA έφερνε ακόμα έναν πονοκέφαλο στο προσκήνιο καθώς αυτομάτως σήμαινε ότι ο δράστης παρέμενε για δεκαετίες ελεύθερος.

Suspect identified as 63-year-old Richard Bilodeau was arraigned in court and charged with second-degree murder in connection with Fusco’s killing after being indicated by a grand jury on Wednesday, Nassau County District Attorney's Office announces. https://t.co/Oo0mzRqEfT pic.twitter.com/2xk2alNDot — Jorge Flores Nava (@JorgeFNAVA) October 15, 2025

Το έγκλημα

Αυτό που έμενε για να δουν αν όντως ήταν στον σωστό δρόμο και να δέσουν την υπόθεση ήταν να διαπιστώσουν αν τελικά το DNA του ταίριαζε με αυτό που είχαν στα χέρια τους.

Τον περασμένο Φεβρουάριο, παρακολουθώντας τον ύποπτο, μάζεψαν από τα σκουπίδια ένα ποτήρι το οποίο πέταξε αφού ήπιε το αναψυκτικό του. Πήραν δείγμα DNA από το καλαμάκι και υπήρξε απόλυτη ταύτιση με τον δράστη να συλλαμβάνεται και να οδηγείται ενώπιον της Δικαιοσύνης. Έστω και με μεγάλη καθυστέρηση...

Πηγή: Έθνος