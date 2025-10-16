Η Τουρκία επενδύει σε μεταχειρισμένα, αλλά εκσυγχρονισμένα φτερά, στοχεύοντας στην ενίσχυση της αερομεταφορικής της αυτάρκειας

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε επισήμως σήμερα την αγορά 12 μεταχειρισμένων στρατιωτικών μεταγωγικών αεροσκαφών C-130J από το Ηνωμένο Βασίλειο, τα οποία ήδη υποβάλλονται σε εκτεταμένο πρόγραμμα αναβάθμισης και τεχνολογικού εκσυγχρονισμού.

Όπως ανέφερε το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, «στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών για την προμήθεια 12 αεροσκαφών C-130J από το Ηνωμένο Βασίλειο για την κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών της Διοίκησης της Πολεμικής Αεροπορίας μας, τα αεροσκάφη έχουν παραδοθεί στην αρμόδια εταιρεία για συντήρηση και εκσυγχρονισμό. Μετά την ολοκλήρωση της συντήρησης και του εκσυγχρονισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα αεροσκάφη αυτά θα ενσωματωθούν σταδιακά στο στόλο της πολεμικής αεροπορίας μας βάσει της υπογεγραμμένης σύμβασης».

Η δήλωση προσθέτει ότι «η συντήρηση και η υποστήριξη των αεροσκαφών C-130J θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση εγχώριων και εθνικών πόρων», άρα η Άγκυρα επιδιώκει να αναβαθμίσει και την τεχνογνωσία της, με στόχο τον περιορισμό της εξάρτησής της.

Γιατί μεταχειρισμένα;

Από πέρυσι, η Άγκυρα είχε ανακοινώσει ότι βρισκόταν σε συνομιλίες για την αγορά των μεταχειρισμένων C-130J Hercules που το Ηνωμένο Βασίλειο είχε θέσει προς πώληση. Παράλληλα, εξετάζονταν και σενάρια για την προμήθεια επιπλέον A400M από την Airbus.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε το Defense Turk τον Αύγουστο του 2024, η Τουρκία είχε προχωρήσει σε σημαντικό βαθμό στην κατεύθυνση των C-130J, εγκαταλείποντας προσωρινά τα σχέδια για περισσότερα A400M, και είχε φτάσει στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων.

Η Άγκυρα επιθυμούσε επιχειρησιακή ευελιξία, καθώς τα C-130J, μικρότερα, αλλά πιο ευπροσάρμοστα, εξυπηρετούν διαφορετικό επιχειρησιακό φάσμα από τα A400M, ενισχύοντας την ικανότητα ταχείας μεταφοράς σε περιφερειακές αποστολές.

Εσωτερική συντήρηση

Η ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας δίνει έμφαση στην αυτοδυναμία: μετά τον εκσυγχρονισμό τους στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα αεροσκάφη θα υποστηρίζονται με εγχώρια τεχνικά μέσα και προσωπικό.

Η Τουρκία διαθέτει σήμερα στόλο 19 μεταγωγικών αεροσκαφών C-130, ενώ τα νέα C-130J-30, με αυξημένη χωρητικότητα και νεότερη ηλικία, αναμένεται να ενισχύσουν ουσιαστικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες του στόλου και να ελαφρύνουν το έργο των A400M Atlas.

Παράλληλα, επισημαίνεται η ανάγκη ανανέωσης του γερασμένου στόλου CN235.

Το βρετανικό υπόβαθρο της συμφωνίας

Η Βρετανία είχε θέσει πέρυσι προς πώληση 14 αεροσκάφη C-130J Hercules της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας (RAF) — δεκατρία τύπου C-130J-30 με επιμηκυμένη άτρακτο και ένα τυπικό C-130J.

Η διαδικασία πώλησης, που προβλεπόταν στο Έγγραφο Διοίκησης Άμυνας του 2021, είχε σχεδιαστεί να ολοκληρωθεί μεταξύ 2023 και 2025 υπό την επίβλεψη της Αρχής Πωλήσεων Αμυντικού Εξοπλισμού του Ηνωμένου Βασιλείου (DESA). Μετά την αποδέσμευση των Hercules, τα καθήκοντα αερομεταφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου ανέλαβε το A400M Atlas.