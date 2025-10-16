Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ θα επισκεφθεί την Τουρκία την Παρασκευή, όπου θα έχει συνομιλίες με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν. Η επίσκεψη θα διαρκέσει μία ημέρα και θα επικεντρωθεί στις σχέσεις Άγκυρας - Βερολίνου.

Ο επικεφαλής του γραφείου Τύπου της Γερμανικής Πρεσβείας στην Άγκυρα, Μπγιορν Μόιζελ, ανέφερε γραπτώς στη DW Τουρκίας ότι οι συνομιλίες «θα επικεντρωθούν πρωτίστως στη γρήγορη βελτίωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στη Λωρίδα της Γάζας και στα επόμενα βήματα για την εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μετά την απελευθέρωση των ομήρων».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «οι εξελίξεις στη Συρία και ο πόλεμος στην Ουκρανία θα βρίσκονται επίσης στην ατζέντα των δύο υπουργών».

Η Τουρκία κρίκος στην ευρωπαϊκή άμυνα

Αυτό που κυρίως ωστόσο επανέρχεται στη συζήτηση μεταξύ Τουρκίας-Γερμανίας είναι ο ρόλος της Άγκυρας στην ευρωπαϊκή άμυνα, ιδίως μετά τις αντιρρήσεις της Ελλάδας σε πιθανή συνεργασία στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού σχεδίου SAFE. Ο Μόιζελ, απαντώντας σχετικά, παρέπεμψε στη συνέντευξη του Βάντεφουλ στην ελληνική εφημερίδα Τα Νέα.

Σε εκείνη τη συνέντευξη, ο Γερμανός υπουργός είχε δηλώσει ότι «τόσο η Ελλάδα όσο και η Τουρκία διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στη Μεσόγειο» και υπογράμμισε ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται ισχυρή βιομηχανική υποδομή για να παραμείνει ικανή να αμυνθεί, και το SAFE (Security Action for Europe) θα συμβάλει στην κάλυψη αυτών των κενών».

Εξοπλιστικά και Eurofighter: ευρωπαϊκός μηχανισμός ισορροπίας

Η πώληση των μαχητικών Eurofighter στην Τουρκία εξακολουθεί να αποτελεί ζήτημα ευαισθησίας. Ο Μόιζελ υπενθύμισε ότι, ύστερα από αίτημα της κατασκευάστριας Airbus, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ενέκρινε πρόσφατα ένα προκαταρκτικό αίτημα για την έναρξη διαπραγματεύσεων με την Τουρκία.

Απαντώντας στις ανησυχίες της Ελλάδας, σημείωσε πως «τα συγκεκριμένα αεροσκάφη αποτελούν μέρος του συστήματος του ΝΑΤΟ και αποσκοπούν στην ενίσχυση της ασφάλειας όλων των ευρωπαίων εταίρων. Η χρήση τους εναντίον άλλου μέλους του ΝΑΤΟ ή κράτους-μέλους της ΕΕ είναι αδιανόητη».

Το Βερολίνο, όπως αναφέρεται, παραμένει «σε στενή επικοινωνία με την Αθήνα» για το θέμα, επιδιώκοντας να διατηρήσει ισορροπίες χωρίς να προκαλέσει ρήγματα στην αμυντική αρχιτεκτονική της Συμμαχίας.

Ετοιμασία για επίσκεψη του Φρίντριχ Μερτς

Η επίσκεψη του Βάντεφουλ φαίνεται επίσης να προετοιμάζει το έδαφος για πιθανή επίσκεψη του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς στην Τουρκία. Ο πρέσβης της Τουρκίας στο Βερολίνο, Γκιοκχάν Τουράν, είχε δηλώσει τον περασμένο μήνα ότι η επίσκεψη αναμενόταν για τον Οκτώβριο, ωστόσο το γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών διευκρίνισε ότι «η ημερομηνία δεν έχει ακόμη καθοριστεί».

Η παρουσία του Βάντεφουλ στην Άγκυρα εκλαμβάνεται, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ως προπαρασκευαστική κίνηση, πάντως, για τις επαφές του καγκελάριου.

Το Βερολίνο φαίνεται να επιδιώκει όχι μόνο διπλωματική αποκατάσταση με την Άγκυρα, αλλά και μια νέα συνεργασία μαζί της.