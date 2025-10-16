Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι ταυτοποίησε τις σορούς των ομήρων Ινμπάρ Χάιμαν και Μοχαμάντ αλ Ατράς, οι οποίες παραδόθηκαν χθες, Τετάρτη, το βράδυ στο Ισραήλ από τη Χαμάς.

«Μετά το τέλος της διαδικασίας ταυτοποίησης που διεξήγαγε το Εθνικό Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής (...) οι εκπρόσωποι του Τσαχάλ ενημέρωσαν τις οικογένειες της Ινμπάρ Χάιμαν και του λοχία Μοχαμάντ αλ Ατράς ότι οι σοροί τους επαναπατρίστηκαν για να ταφούν», ανέφερε ανακοίνωση του στρατού.

Η Ινμπάρ Χάιμαν, καλλιτέχνιδα του γκράφιτι γνωστή με το ψευδώνυμο «Pink», ήταν 27 ετών όταν σκοτώθηκε στο φεστιβάλ μουσικής Νόβα κατά την επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023. Η σορός της μεταφέρθηκε στη Γάζα, όπως και αυτή του λοχία Μοχαμάντ αλ Ατράς, ενός 39χρονου στρατιώτη Βεδουίνου, που σκοτώθηκε στη διάρκεια των μαχών την 7η Οκτωβρίου.

Ο αλ Ατράς ήταν πατέρας 13 παιδιών και ζούσε στο χωριό Μουλάντα, στην έρημο Νεγκέβ. Η οικογένειά του ενημερώθηκε για τον θάνατό του τον Ιούνιο του 2024.

«Εξ ονόματος του συνόλου των υπηρεσιών ασφαλείας απευθύνω τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες της Ινμπάρ Χάιμαν και του λοχία Μοχαμάντ αλ Ατράς», έγραψε στο Χ ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς.

«Η Ινμπάρ απήχθη από το φεστιβάλ Νόβα και δολοφονήθηκε από τους δολοφόνους της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου. Ο Μοχαμάντ έπεσε στη μάχη αφού υπερασπίστηκε τους στρατιώτες της μεραρχίας με ύψιστο ηρωισμό», πρόσθεσε ο Κατς.

«Η ισραηλινή κυβέρνηση συμμερίζεται τη βαθιά θλίψη των οικογενειών Χάιμαν και αλ Ατράς, καθώς και όλων των οικογενειών των νεκρών ομήρων», τόνισε σε ανακοίνωσή του το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς πρέπει να σεβαστεί τις δεσμεύσεις της προς τους μεσολαβητές και να επιστρέψει (όλους τους νεκρούς ομήρους) στο πλαίσιο της εφαρμογής της συμφωνίας. Δεν θα κάνουμε κανέναν συμβιβασμό», τόνισε ο Νετανιάχου.

Από την πλευρά του ο Κατς δήλωσε χθες Τετάρτη το βράδυ ότι το Ισραήλ θα επαναλάβει τις μάχες στη Λωρίδα της Γάζας, αν η Χαμάς δεν σεβαστεί τη συμφωνία εκεχειρίας.

«Αν η Χαμάς αρνηθεί σε σεβαστεί τη συμφωνία, το Ισραήλ σε συνεργασία με τις ΗΠΑ θα επαναλάβει τις μάχες και θα αναλάβει δράση για την πλήρη ήττα» της παλαιστινιακής οργάνωσης, ανέφερε ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας.

Η Χαμάς διαβεβαιώνει ότι έχει παραδώσει στο Ισραήλ όλες τις σορούς των ομήρων που έχει καταφέρει να εντοπίσει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ- AFP

