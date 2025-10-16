Η COGAT, η υπηρεσία του ισραηλινού στρατού που εποπτεύει τη ροή βοήθειας στη Γάζα, δήλωσε σήμερα στο Reuters ότι είναι σε εξέλιξη οι προετοιμασίες με την Αίγυπτο για το άνοιγμα του περάσματος της Ράφα για τη μετακίνηση ανθρώπων, αλλά η ημερομηνία για το άνοιγμα θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερη φάση.

Το Ισραήλ έχει ήδη προειδοποιήσει ότι μπορεί να κρατήσει τη Ράφα κλειστή και να μειώσει τη βοήθεια που εισέρχεται στον παλαιστινιακό θύλακα καθώς η Χαμάς, όπως είπε, επιστρέφει τις σορούς των ομήρων με πολύ αργούς ρυθμούς, τονίζοντας τους κινδύνους για την κατάπαυση πυρός που έπαυσε δύο χρόνια καταστροφικού πολέμου και οδήγησε στην απελευθέρωση όλων των ζωντανών ομήρων που κρατούνταν από την παλαιστινιακή οργάνωση.

Η COGAT δήλωσε ότι η ανθρωπιστική βοήθεια συνεχίζει να εισέρχεται στον θύλακα μέσω του περάσματος Κερέμ Σαλόμ με το Ισραήλ και από άλλα σημεία διέλευσης.

«Πρέπει να τονιστεί ότι η ανθρωπιστική βοήθεια δεν θα περάσει από το πέρασμα της Ράφα. Αυτό δεν συμφωνήθηκε ποτέ σε καμία φάση», πρόσθεσε η COGAT σε δήλωση που εστάλη στο Reuters.

Δύο πηγές είχαν δηλώσει στο Reuters χθες ότι το πέρασμα της Ράφα αναμένεται να ανοίξει σήμερα για τη μετακίνηση ανθρώπων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ - Reuters