Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν διαμηνύει πως ο πλούτος της Τουρκίας δεν θα γίνει εξάρτημα ξένων συμφερόντων, αλλά θεμέλιο εθνικής κυριαρχίας.

Σε δηλώσεις του μετά το υπουργικό συμβούλιο, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιχείρησε να προβάλει την Τουρκία ως δύναμη ισορροπίας ανάμεσα στη Δύση και την Ανατολή, επιμένοντας ότι η εξωτερική της πολιτική δικαιώνεται εκ των υστέρων.

«Όσοι χθες μας κατηγορούσαν ότι απομακρυνόμαστε από την Ευρώπη και το δυτικό μπλοκ, σήμερα επαινούν τις ισορροπημένες πολιτικές που ακολουθούμε. Όσοι χθες επέκριναν τη συνειδητή στάση της κυβέρνησης στη Συρία και τη Γάζα, σήμερα ταξιδεύουν στο εξωτερικό με το κεφάλι ψηλά και το μέτωπο καθαρό, χάρη σε εμάς», δήλωσε, επιχειρώντας να κεφαλαιοποιήσει διπλωματικά τη «διαμεσολαβητική» του εικόνα.

Οι «θησαυροί» της Μπεϊλίκοβα

Στο επίκεντρο των δηλώσεών του, ωστόσο, βρέθηκε η υπόθεση των σπάνιων γαιών – το νέο ενεργειακό στοίχημα της Τουρκίας. Ο Ερντογάν αναφέρθηκε εκτενώς στο ορυχείο Μπεϊλίκοβα στην πόλη Εσκίσεχίρ, περιγράφοντάς το ως στρατηγικό απόθεμα παγκόσμιας σημασίας.

«Με την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ένα θέμα που έχει διαστρεβλωθεί από την αντιπολίτευση. Μια άλλη προτεραιότητα της ενεργειακής μας πολιτικής είναι η προσφορά των ορυκτών μας με προστιθέμενη αξία στις διεθνείς αγορές.

Ιδιαίτερα οι σπάνιες γαίες, από την αμυντική βιομηχανία έως τα συστήματα ανανεώσιμης ενέργειας, από τα ηλεκτρικά οχήματα έως τις επικοινωνίες και διαστήματος, διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο σε πολλούς τομείς.

Στο ορυχείο σπάνιων γαιών στην περιοχή Μπεϊλίκοβα της πόλης Εσκίσεχίρ έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα περίπου 125.000 μέτρα γεωτρήσεων σε 310 διαφορετικές τοποθεσίες. Στο ορυχείο αυτό έχουν εντοπιστεί συνολικά 694 εκατομμύρια τόνοι πόρων.

Πρόκειται για το δεύτερο μεγαλύτερο ορυχείο σπάνιων γαιών στον κόσμο. Στο πεδίο Μπεϊλίκοβα, όπου βρίσκονται 17 είδη σπάνιων γαιών, υπάρχουν περίπου 12,5 εκατομμύρια τόνοι οξειδίων σπάνιων γαιών. Θέλουμε να γίνουμε ένας από τους 5 μεγαλύτερους παραγωγούς σπάνιων γαιών στον κόσμο. Συνεχίζουμε τις εργασίες μας προς αυτή την κατεύθυνση».

«Δεν παραχωρούμε τίποτα»

Απαντώντας στις φήμες περί παραχώρησης κοιτασμάτων σε ξένες εταιρείες, ο Τούρκος πρόεδρος αντέστρεψε την κατηγορία, εμφανίζοντας το ζήτημα ως πράξη πατριωτισμού.

«Οι χώρες και οι εταιρείες που διαθέτουν τεχνογνωσία σπάνιων γαιών δυστυχώς αποφεύγουν να μοιραστούν την εμπειρία τους σχετικά με τις διαδικασίες παραγωγής σε αυτόν τον τομέα. Η υπέρβαση αυτού του εμποδίου και η ταχύτερη αξιοποίηση των υφιστάμενων κοιτασμάτων απαιτούν διεθνή συνεργασία.

Πολλές χώρες υπογράφουν συμφωνίες με χώρες που έχουν γνώσεις τεχνολογικής ανάπτυξης, παροχής συμβουλών και μεταφοράς τεχνολογίας. Ως Τουρκία, διεξάγουμε επίσης συνομιλίες με σκοπό τη συνεργασία με εξειδικευμένους οργανισμούς χωρών που διαθέτουν τεχνογνωσία.

Σε αυτό το πλαίσιο, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να παραχωρηθεί το κοίτασμα σπάνιων γαιών της Μπεϊλίκοβα σε οποιαδήποτε χώρα. Όποιος ισχυρίζεται κάτι τέτοιο, συκοφαντεί τη χώρα του», υποστήριξε, προσπαθώντας να διαβεβαιώσει το εσωτερικό ότι ο εθνικός πλούτος παραμένει «τουρκικός».

Ο Ερντογάν, στο τέλος της τοποθέτησής του, επανέφερε τη γνωστή του θέση περί «ανεξάρτητης» εξωτερικής πολιτικής και του τουρκικού ρόλου ως ειρηνοποιού στην περιοχή.

«Η Τουρκία με την ενεργή στάση της υπέρ της ειρήνης, του διαλόγου, της δικαιοσύνης και της επίλυσης των προβλημάτων στην εξωτερική της πολιτική, γίνεται μέρα με τη μέρα ένας αναντικατάστατος παράγοντας.

Ιδιαίτερα όσον αφορά την επίλυση των συγκρούσεων, δεν ακολουθούμε τη Δύση, αλλά η Δύση μας ακολουθεί, μας έχει ως πρότυπο και μας παρακολουθεί με θαυμασμό».

Η Γάζα ως διπλωματικό πεδίο

Αναφερόμενος στη συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα, ο Ερντογάν συνέδεσε την τουρκική μεσολάβηση με την αναγνώριση της διπλωματικής της ισχύος.

«Με τη συμβολή της διπλωματίας που ασκούμε εδώ και καιρό μέσω πολλών διαφορετικών καναλιών, χαιρετίζουμε με ικανοποίηση τη συμφωνία εκεχειρίας που επιτεύχθηκε στη Γάζα.

Μετά από δύο χρόνια τυραννίας, βίας και γενοκτονίας, ευτυχώς δημιουργήθηκε ένα κλίμα εμπιστοσύνης στη Γάζα, αν και εύθραυστο».

«Ελπίδα και επιτήρηση»

Ο Τούρκος πρόεδρος εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος για το μέλλον της Γάζας, ενώ υπενθύμισε ότι η εμπιστοσύνη στο Ισραήλ παραμένει ανύπαρκτη.

«Όπως όλοι, έτσι και εμείς γνωρίζουμε το κακό ιστορικό του Ισραήλ όσον αφορά την τήρηση των υποσχέσεών του. Αυτό το γεγονός είναι ακόμη πιο γνωστό στην παλαιστινιακή αντιστασιακή κίνηση Χαμάς και στους αδελφούς μας στη Γάζα.

Ωστόσο, παρά ταύτα, υπάρχει ελπίδα. Παρόλα αυτά, θέλουν να είναι αισιόδοξοι. Και εμείς διατηρούμε σε ισχύ όλα τα μέσα πίεσης που διαθέτουμε, ώστε να μην επιστρέψουμε στις παλιές μέρες της γενοκτονίας».