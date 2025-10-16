Επιβάτες σε αρκετά αεροδρόμια της Βόρειας Αμερικής έμειναν άναυδοι την Τρίτη, όταν τα συστήματα δημόσιας αναγγελίας άρχισαν ξαφνικά να μεταδίδουν ύβρεις κατά του Βενιαμίν Νετανιάχου και του Ντόναλντ Τραμπ, συνοδευόμενες από φιλοπαλαιστινιακά μηνύματα υπέρ της Χαμάς. Σ

Τα περιστατικά σημειώθηκαν στο Διεθνές Αεροδρόμιο Χάρισμπεργκ στην Πενσιλβάνια και στα καναδικά αεροδρόμια Κελόουνα, Βικτώρια και Γουίνδσορ, προκαλώντας πανικό, σύγχυση και άμεσες έρευνες για πιθανή κυβερνοεπίθεση.

Βίντεο που έγιναν viral δείχνουν τα ηχεία να μεταδίδουν το μήνυμα από Τουρκους χάκερ:



«F*** Netanyahu and Trump. Turkish Hacker Cyber Islam Was Here. Free Free Palestine», με τις αρχές να επιβεβαιώνουν ότι πρόκειται για παραβίαση των συστημάτων.





JUST IN: United States and Canadian authorities have launched an investigation after pro-Hamas hackers took over the PA systems at four North American airports.



"F*ck Netanyahu and Trump," the PA system blared at the airport.



The airports that were allegedly targeted included… pic.twitter.com/VV1oz00A2f — Collin Rugg (@CollinRugg) October 15, 2025

Στο αεροδρόμιο του Κελόουνα οι χάκερς φέρονται να απέκτησαν πρόσβαση και στις οθόνες πτήσεων, προβάλλοντας συνθήματα υπέρ της Χαμάς, ενώ στη Βικτώρια το περιστατικό αποδόθηκε σε πρόβλημα λογισμικού cloud που επέτρεψε την αναπαραγωγή μη εξουσιοδοτημένων ηχητικών μηνυμάτων.

Στο Γουίνδσορ, η παραβίαση εντοπίστηκε γρήγορα, χωρίς να επηρεαστούν πτήσεις. Ο πρόεδρος του αεροδρομίου, Μαρκ Γκάλβιν, δήλωσε πως «η ομάδα μας αντέδρασε άμεσα, αφαίρεσε τις εικόνες και απενεργοποίησε τα μηνύματα».

Οι αρχές των ΗΠΑ και του Καναδά διεξάγουν κοινή έρευνα, ενώ το καναδικό Υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται με τις υπηρεσίες ασφαλείας για τον εντοπισμό των δραστών και την ενίσχυση της κυβερνοπροστασίας.

Τα περιστατικά εντάσσονται σε ένα αυξανόμενο κύμα κυβερνοεπιθέσεων εναντίον του παγκόσμιου τομέα αερομεταφορών, με τις αρχές να υποψιάζονται ότι πίσω από την ενέργεια βρίσκονται φιλοχαμασικές ομάδες χάκερ που εκμεταλλεύονται ευπάθειες κοινών συστημάτων επικοινωνίας.



